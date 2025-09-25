search
Cidades

BR 153 é interditada para duplicação em Rialma

Interdição ocorre no trevo localizado no km 303


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 25/09/2025 - 14:01

A Ecovias Araguaia realiza, a partir desta quinta-feira (25), a interdição do Trevo Sul da BR-153/GO, em Rialma. A alteração ocorre em razão das obras de duplicação e ampliação da BR-153 no trecho. A interdição ocorrerá no trevo localizado no km 303.

Para quem segue sentido Anápolis, a rota alternativa será pela Avenida Alvorada. Quem acessava a BR-153 pela Avenida Bernardo Sayão, agora utilizará a rota pela Avenida Alvorada.

E quem acessava as cidades de Rialma e Ceres via Trevo Sul, no km 303, acessará as cidades através da rotatória (Trevo Norte), no km 300. 

A região estará devidamente sinalizada e os motoristas devem, portanto, respeitar as orientações das equipes operacionais.

Cronograma de duplicação

As obras de ampliação e duplicação da BR-153, em Goiás e no Tocantins, previstas para essa etapa, têm investimento de mais de R$ 500 milhões. Essas obras contemplam, além dos 60,48 km de duplicação, quase 30 km de vias marginais, 14 retornos, 8 dispositivos, 3 passarelas e 2 acessos.

Ao todo, o contrato de concessão prevê 622 quilômetros de duplicações – 57% com previsão de conclusão até o 10.º ano. Serão investidos R$ 7,8 bilhões em obras, além de outros R$ 6,2 bilhões relativos a custos operacionais, conforme estimativas do Governo Federal.

Ao todo, em Goiás, até o fim do contrato, serão 448,54 km de rodovias duplicadas no estado e, no Tocantins, mais de 173 km de duplicações.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Novos restaurantes estreiam na 8ª Goiânia Restaurant Week
Cidades

Novos restaurantes estreiam na 8ª Goiânia Restaurant Week

25/09/2025
Delegado Leonardo Sanches
Cidades

Delegado que sobreviveu a acidente na GO-330 recebe alta do Crer

25/09/2025
Alerta de golpe: golpistas se passam por assistentes sociais em Goiânia
Cidades

Alerta de golpe: golpistas se passam por assistentes sociais em Goiânia

25/09/2025
Organizadores da Pecuária de Goiânia são condenados por falta de acessibilidade em evento
Cidades

Organizadores da Pecuária de Goiânia são condenados por falta de acessibilidade em evento

25/09/2025
A ação cumpriu 64 mandados de busca e apreensão, 39 de prisão preventiva e 16 de prisão temporária
Cidades

PF deflagra operação contra organização criminosa interestadual em Goiás

25/09/2025
Moradora de Mineiros ganha prêmio de R$ 50 mil da Nota Goiana
Economia

Moradora de Mineiros ganha prêmio de R$ 50 mil da Nota Goiana

25/09/2025
Novos restaurantes estreiam na 8ª Goiânia Restaurant Week
Cidades

Novos restaurantes estreiam na 8ª Goiânia Restaurant Week

25/09/2025
Justiça determina reinclusão de empresa em licitação do Detran-GO
Poder

Justiça determina reinclusão de empresa em licitação do Detran-GO

25/09/2025
BR 153 é interditada para duplicação em Rialma
Cidades

BR 153 é interditada para duplicação em Rialma

25/09/2025
Pesquisa