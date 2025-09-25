BR 153 é interditada para duplicação em Rialma

A Ecovias Araguaia realiza, a partir desta quinta-feira (25), a interdição do Trevo Sul da BR-153/GO, em Rialma. A alteração ocorre em razão das obras de duplicação e ampliação da BR-153 no trecho. A interdição ocorrerá no trevo localizado no km 303.

Para quem segue sentido Anápolis, a rota alternativa será pela Avenida Alvorada. Quem acessava a BR-153 pela Avenida Bernardo Sayão, agora utilizará a rota pela Avenida Alvorada.

E quem acessava as cidades de Rialma e Ceres via Trevo Sul, no km 303, acessará as cidades através da rotatória (Trevo Norte), no km 300.

A região estará devidamente sinalizada e os motoristas devem, portanto, respeitar as orientações das equipes operacionais.

Cronograma de duplicação

As obras de ampliação e duplicação da BR-153, em Goiás e no Tocantins, previstas para essa etapa, têm investimento de mais de R$ 500 milhões. Essas obras contemplam, além dos 60,48 km de duplicação, quase 30 km de vias marginais, 14 retornos, 8 dispositivos, 3 passarelas e 2 acessos.

Ao todo, o contrato de concessão prevê 622 quilômetros de duplicações – 57% com previsão de conclusão até o 10.º ano. Serão investidos R$ 7,8 bilhões em obras, além de outros R$ 6,2 bilhões relativos a custos operacionais, conforme estimativas do Governo Federal.

Ao todo, em Goiás, até o fim do contrato, serão 448,54 km de rodovias duplicadas no estado e, no Tocantins, mais de 173 km de duplicações.