Brasil brilha em Cannes: Wagner Moura e Kleber Mendonça fazem história com “O Agente Secreto”

O cinema brasileiro viveu um momento histórico neste sábado (24), na Riviera Francesa. A 78ª edição do Festival de Cannes consagrou o longa “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, com dois dos principais prêmios da mostra: Melhor Direção e Melhor Ator.

Com isso, Wagner Moura se torna o primeiro brasileiro a conquistar o troféu de interpretação masculina no prestigiado festival. Já Mendonça Filho segue os passos de Glauber Rocha ao ser reconhecido como o melhor diretor da seleção oficial, um feito raro e de peso para o cinema nacional.

A produção brasileira também foi agraciada anteriormente com o Prêmio da Crítica, concedido pela Federação Internacional de Imprensa Cinematográfica (Fipresci), reforçando o impacto da obra junto aos especialistas do mundo todo.

A estreia de “O Agente Secreto” em Cannes foi marcada por uma longa ovação da plateia, com aplausos por mais de 10 minutos. O filme, uma trama densa de espionagem política ambientada em um Brasil distópico, foi exaltado pela crítica internacional tanto pelo roteiro quanto pelas atuações.

Mais prêmios

Além da vitória brasileira, o festival premiou obras de diversos países. A Palma de Ouro, principal distinção do evento, ficou com “It Was Just an Accident”, do diretor iraniano-israelense Jafar Panahi. A Noruega levou o Grande Prêmio do Júri com “Sentimental Value”, e a atriz tunisiana Nadia Melliti venceu como Melhor Atriz por “La Petite Dernière”.

“O Agente Secreto” ainda levou para casa o Prêmio da Crítica (FIPRESCI) e participou de mostras paralelas com destaque. A repercussão reforça a força do audiovisual brasileiro e sua capacidade de dialogar com temas globais a partir de uma perspectiva latino-americana.

A vitória de Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho foi celebrada por artistas e críticos brasileiros como um marco simbólico e estético. Em um momento em que o país volta a ocupar espaços de prestígio na cena internacional, Cannes 2025 representa mais que prêmios, mas a consagração do talento e da resistência cultural do Brasil.