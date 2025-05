Bruno Peixoto recebe comitiva da Unale em Goiás e lidera reunião nacional

A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego) sediou, nesta segunda-feira (19), uma agenda institucional com representantes da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). O encontro foi liderado pelo presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto (UB), que também preside o Colegiado de Presidentes das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

A programação teve início com um almoço no Palácio das Esmeraldas, oferecido pelo governador Ronaldo Caiado, que recepcionou a comitiva. Na ocasião, Caiado apresentou os principais avanços obtidos com a atuação conjunta entre o Executivo e o Legislativo estadual, com destaque para os resultados nas áreas de educação, saúde, segurança pública, infraestrutura e programas sociais.

Sessão solene na Alego homenageia lideranças legislativas

À tarde, a comitiva foi recebida no Palácio Maguito Vilela, sede da Alego, para uma sessão solene presidida por Bruno Peixoto. A cerimônia teve como objetivo reconhecer o trabalho desempenhado pelas lideranças legislativas estaduais na promoção do fortalecimento institucional e na defesa dos interesses do Parlamento brasileiro. Na ocasião, foram entregues medalhas de reconhecimento à diretoria da Unale e aos presidentes de Assembleias Legislativas de todo o país.

Durante a abertura da cerimônia, o presidente Bruno Peixoto destacou a importância da atuação conjunta entre os legislativos estaduais e ressaltou o papel da Unale como articuladora de políticas públicas e boas práticas parlamentares.

Compuseram a mesa de honra a deputada Tia Ju (RJ), presidente da Unale; o deputado Coronel Adailton, primeiro-secretário da Alego e secretário estadual da entidade; e o deputado Tadeu Leite (MG), presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e secretário-geral do colegiado nacional. Também estiveram presentes os deputados estaduais goianos Dra. Zeli, Júlio Pina, Rubens Marques, Delegado Eduardo Prado, Rosângela Rezende e Lucas do Vale.

A comitiva contou com 29 parlamentares estaduais, entre eles os presidentes de Assembleias Ivana Bastos (BA), Romeu Aldigueri (CE), Adriano Galdino (PB), Severo Eulálio (PI), Alex Redano (RO) e Amélio Cayres (TO). Participaram ainda deputados de diversos estados, a prefeita de Pocinhos (PB), Eliane Moura dos Santos Galdino, e o ex-presidente da Alego, Lissauer Vieira.

Reunião Ordinária da Unale define sede da próxima edição

Encerrando a programação, foi realizada a 4ª Reunião Ordinária da Unale, conduzida pela presidente da entidade, deputada Tia Ju (Republicanos-RJ). Foram debatidos temas como a reforma do estatuto da Unale, o desenvolvimento do aplicativo institucional, a agenda prevista para o Rio Grande do Sul no fim de 2024, a instalação da Frente Interestadual de Mobilização Nacional Pró-Criança e Adolescente (Fecriança), e a participação da entidade em eventos internacionais como o Pan American Freedom Forum (Orlando/EUA) e o XIII Fórum de Lisboa (Portugal).

Ao final, ficou definido que o estado de Minas Gerais sediará a 5ª Reunião Ordinária da Unale, conforme votação do colegiado. A deliberação encerrou oficialmente o encontro, com agradecimentos da deputada Tia Ju à hospitalidade da Assembleia Legislativa de Goiás e à condução do presidente Bruno Peixoto.

PCGO prende mãe e pai por tortura con7tra a filha em Goiânia