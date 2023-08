Cachorros são encontrados decapitados em casa de Anápolis

Depois de denúncias recebidas, uma ONG de Anápolis acionou a Polícia Militar para atender a uma ocorrência de maus-tratos em uma casa no Setor Summer Ville, em Anápolis. Ao chegar ao local, as equipes se depararam com quatro cachorros mortos.

Segundo a Polícia Militar, um dos animais estava dentro de um tonel de água, outro debaixo de uma cômoda e sem a cabeça, outros dois ainda foram encontrados em decomposição ao lado de uma cama dentro de um quarto.

Vizinhos informaram que a moradora do local disse que há cerca de um mês estava enfrentando dificuldades financeiras após ser questionada sobre o estado de saúde dos cães. O imóvel, inclusive, foi encontrado em situação de insalubridade.

A Polícia Civil informou que abriu inquérito parainvestigar o caso.

Nós não conseguimos identificar a jovem que mora na casa.