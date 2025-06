Caiado destaca protagonismo de Goiás em inovação e tecnologia em encontro com diretor da Meta

O governador Ronaldo Caiado destacou, nesta quinta-feira (12/6), em Brasília, o protagonismo de Goiás em inovação e tecnologia durante reunião com o vice-presidente de políticas públicas e diretores da Meta, controladora de ferramentas de comunicação como Instagram, WhatsApp e Facebook. O encontro visa discutir parcerias com a empresa e ações junto ao Governo de Goiás baseadas na Política Estadual de Fomento à Inovação em Inteligência Artificial (IA). A lei foi sancionada em maio deste ano com objetivo de avançar e estimular o desenvolvimento da ferramenta em solo goiano.

Caiado ressaltou que “Goiás é o maior parceiro da Meta entre os estados” e que a cooperação entre Governo de Goiás e a empresa vai gerar uma grande revolução nas áreas de saúde e agropecuária. “É uma parceria de sucesso. Já são várias as secretarias que utilizam a plataforma deles e, com isso, Goiás está avançando enormemente na área de tecnologia”, afirmou.

Atualmente, cidadãos e servidores públicos estaduais têm acesso a diversas ferramentas baseadas na Llama, uma família de modelos de linguagem de grande porte (LLM) e modelos multimodais (LMM) de código aberto, desenvolvida pela MetaAI e disponibilizada gratuitamente para fins de pesquisa e uso comercial. Entre os exemplos está o chatbot da plataforma Expresso, uma assistente virtual que fornece informações acessíveis sobre os serviços oferecidos pelo Estado de Goiás. Outro exemplo é o GAL – Chat Goiás Social, canal de atendimento ao cidadão sobre programas sociais estaduais, também construído com a tecnologia Llama. Além da EvAChat, assistente virtual desenvolvida pela Subsecretaria de Governança (SGG), que contribuiu com a tomada de decisão da alta gestão.

“Goiás é o estado com maior número de serviços digitalizados. Uma coisa é estar digitalizado, outra é o canal de comunicação a ser usado”, comentou o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, ao citar outras soluções em desenvolvimento no Estado usando a Llamma, da Meta. Em breve, os gestores estaduais também poderão contar com a EvA – Gestão de Riscos de Projetos e a EvA – Copiloto de Gestão de Projetos, ferramentas desenvolvidas pela Subsecretaria de Governança para apoiar gestores no planejamento de novos projetos desde sua execução até o monitoramento, além de identificação e avaliação de riscos.

O governador foi recebido pelo vice-presidente de Políticas Públicas para a América Latina da Meta, Pedro Lessa, que assegurou que “o que Goiás está fazendo é incrivelmente inovador e é o caminho para o futuro”. A lei goiana de incentivo à inteligência artificial visa incentivar o desenvolvimento de ferramentas de IA no estado. A norma vai beneficiar os setores público e privado, fortalecendo o apoio técnico e financeiro a programas voltados ao agronegócio, indústria 4.0, saúde, entre outros.

Na reunião ainda estiveram o subsecretário de Tecnologia da Informação (SGG), Marcio Cesar Pereira, os diretores de Políticas Públicas para América Latina da Meta, Kaliana Kalache e Murillo Laranjeira, e o gerente de Políticas Públicas responsável pela conta do governo na Meta, Mário César Vilhena.

