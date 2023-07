Caiado diz que cumprirá decisão sobre salários

O governador Ronaldo Caiado disse que vai cumprir a decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que suspendeu cautelarmente as leis do estado de Goiás que permitiam o pagamento de salários acima do teto constitucional.

A declaração foi dada durante a transferência simbólica dos três poderes para a cidade de Goiás, onde o governador cumpre agenda. André Mendonça concedeu liminar em ação proposta pelo procurador-geral da República, Augusto Aras.

Agora, a ação direta de inconstitucionalidade será votada pelo Plenário do STF. A decisão suspende os efeitos que permitiam pagar verbas acima do teto para servidores dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e do Ministério Público.