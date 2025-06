Caiado reforça defesa à responsabilidade fiscal em evento no Rio de Janeiro

O governador Ronaldo Caiado enalteceu a visão estratégica de líderes políticos que priorizam a disciplina, equilíbrio nas contas públicas e responsabilidade fiscal para garantir melhorias na vida da população. “A parte fiscal está casada com a governabilidade”, afirmou, citando o exemplo bem-sucedido do economista Cesar Maia, vereador e ex-prefeito do Rio de Janeiro, que foi homenageado na Câmara de Vereadores fluminense nesta quarta-feira (18/6), por seus 80 anos de vida. “Um homem que tem de ser respeitado por todos nós na política nacional”, enalteceu o governador.

Durante a sessão solene – com a presença de lideranças políticas locais e nacionais, além de familiares e amigos – Caiado mencionou a “competência e credibilidade nacional” do homenageado, segundo ele, pioneiro em defender a gestão baseada em planejamento e controle financeiro. “Com sua capacidade, foi mostrando o quanto a responsabilidade fiscal passa a ser dominante para que um governo seja capaz de avançar em obras públicas e, ao mesmo tempo, nos programas sociais”, afirmou.

Maia é economista e possui extensa trajetória na política nacional. Nascido em 1945, iniciou sua vida pública no governo de Leonel Brizola à frente do estado do Rio de Janeiro, ocasião em que comandou a pasta da Fazenda. Em seu quarto mandato como vereador, Cesar Maia já foi deputado constituinte e federal, além de prefeito do Rio de Janeiro por três mandatos.

“Emprestou toda a sua capacidade para mostrar ao Brasil algo que ninguém fazia na política. O cidadão achava que estado e prefeitura não quebravam e que podia gastar o que quisesse que não teria consequência alguma”, frisou Caiado, ao enfatizar que segue os ensinamentos do líder fluminense. Ao assumir o governo de Goiás, as finanças estaduais estavam em situação caótica do ponto de vista de responsabilidade fiscal e, atualmente, é o estado com maior liquidez, com caixa de mais de R$ 15 bilhões.

O evento celebra a trajetória de um dos políticos que permaneceu por mais tempo no cargo de prefeito da capital carioca. “Depois de tudo que ouvi aqui seria difícil fazer um discurso. Agradeço a presença de cada um, levaram muita emoção. A presença e palavras em relação a mim e a minha vida levo para casa e só posso dizer muito obrigado”, disse Cesar Maia.

A sessão em homenagem a Maia foi proposta pelo presidente da CMRJ, vereador Carlo Caiado. Ele ressaltou que a homenagem é uma manifestação de agradecimento. “Dedica sua vida à constituição de um Rio melhor e mais justo”, acrescentou. Ele agradeceu a presença do governador goiano. “Ronaldo Caiado é uma referência muito grande, nos orgulha muito”, disse.

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado federal Rodrigo Maia, filho de Cesar Maia, enfatizou os ensinamentos recebidos ao longo de décadas de vida pública. “Cesar Maia nos traz dois ensinamentos: que na política o que sobra são os amigos e, na construção da nossa vida, o que sobra é a capacidade que a gente tem de construir não apenas o nosso futuro, mas construir pela política o futuro de milhares de cariocas e brasileiros”, sublinhou.

