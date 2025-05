Caiado tem 9 pontos de diferença com Lula em eventual segundo turno, mostra AtlasIntel

Em um eventual segundo turno da eleição presidencial de 2026, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), teria 36,1% das intenções de voto, contra 45,2% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta sexta-feira (30). Em cenário de primeiro turno com múltiplas candidaturas da direita, Caiado aparece com 4,7% dos votos.

A diferença de nove pontos coloca o governador goiano atrás de outros nomes da direita testados pela pesquisa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), hoje o nome mais forte do bolsonarismo, venceria Lula em uma disputa de segundo turno, com 48,9% a 45,1%.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também superariam Lula em cenários simulados, com vantagens de 2 e 4,5 pontos percentuais, respectivamente.

Governadores

Entre os governadores testados, Caiado pontua melhor apenas que Eduardo Leite (PSD-RS), que aparece com 22,6% contra 44% de Lula. O goiano empata com Ratinho Júnior (PSD-PR), ambos com cerca de 36%, e fica atrás de Romeu Zema (Novo-MG), que teria 39,5% contra Lula.

O único governador que venceria Lula em uma eventual disputa de segundo turno é Tarcísio de Freitas, hoje visto como favorito entre os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro.

No cenário de primeiro turno com Lula e Tarcísio, Caiado registra 4,7% das intenções de voto, contra 44,1% de Lula e 33,1% de Tarcísio. Outros candidatos somam 13,5%, e brancos, nulos e indecisos, 4,6%.

Metodologia

A pesquisa AtlasIntel foi realizada entre os dias 19 e 23 de maio de 2025, com 4.399 entrevistas online distribuídas por todo o Brasil. A margem de erro é de ±1 ponto percentual e o nível de confiança, 95%.