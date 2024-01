Caixa e Santander leiloam 49 imóveis em Goiás

A Caixa Econômica Federal e o Santander estão leiloando imóveis em Goiás com descontos abaixo da avaliação de mercado. Segundo a Caixa, os descontos podem chegar até 55% e a aquisição pode ser feita por meio do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e de financiamento.

Já o Santander, para a maioria das residências, informou que o pagamento do lance poderá ser à vista com possibilidade de usar o FGTS (imóveis desocupados) como entrada e o saldo com financiamento, que poderá ser feito em até 420 parcelas.

O leilão da Caixa será realizado em parceria com a Globo Leilões, dia 2 de fevereiro, a partir das 10h. Serão oferecidas 42 opções de imóveis em cidades goianas, entre casas, apartamentos, terrenos e até estabelecimentos comerciais. Para conferir e participar, basta acessar o site da Globo Leilões e fazer o cadastro.

Já o leilão do Santander será realizado em parceria com a Mega Leilões, na quarta-feira (17), às 14h, pelo site da Mega Leilões. Serão ofertados sete imóveis, entre apartamentos, casas e terrenos.