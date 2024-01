Calor aumenta em Goiás e chuvas devem se reduzir

Um sistema de alta pressão atmosférica avança sobre o Centro-Oeste do Brasil e diminui as nebulosidade e as condições para chuva. O calor aumenta em toda a região. Em Goiânia, a máxima prevista para hoje é de 34 graus, com possibilidade de chuvas isoladas.

Quase todo o Centro-Oeste tem um dia com sol forte e muito calor, com possibilidade de algumas pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. Temperaturas perto dos 40°C poderão ocorrer em Mato Grosso do Sul e em Goiás, segundo o sistema Climatempo.

Não deve chover no sul de Goiás, na região de Goiânia e na divisa de Mato Grosso do Sul com Goiás e Minas. No extremo norte de Mato Grosso, divisa com o Pará, as pancadas de chuva podem ser fortes e a qualquer hora.