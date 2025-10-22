Câmara de Goiânia divulga cronograma de concurso público; confira vagas

A Câmara de Goiânia divulgou o cronograma do concurso público para provimento de 54 vagas na Casa Legislativa. A Câmara oferecerá 19 vagas para cargos de nível superior, com salário inicial de R$ 10.059,00; e 35 para cargos de nível médio, com remuneração de R$ 6.538,00. A banca responsável pelo concurso será o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). O edital será divulgado em novembro. As provas serão realizadas em fevereiro, com a conclusão de todo o processo – incluindo homologação e nomeação – até meados de 2026.

De acordo com o presidente da Casa, a realização do concurso e a convocação dos aprovados representam uma prioridade e um compromisso de sua gestão. “Para mim, será motivo de grande honra”, afirmou. Policarpo também destacou o crescimento da estrutura do Poder Legislativo, demandando a criação de vagas para novos servidores.

Segundo o primeiro vice-presidente da Câmara, vereador Anselmo Pereira (MDB), órgãos que fiscalizam a Câmara também exigem a realização de concursos. Para Anselmo, os salários oferecidos são equiparados à capacidade daquele que se predispõe a trabalhar na Casa.

Cargos de nível superior:

– 1 analista de comunicação;

– 1 economista;

– 1 contador;

– 6 analistas de sistema;

– 1 analista técnico-legislativo;

– 2 médicos do trabalho;

– 2 tradutores e intérpretes de libras;

– 1 cerimonialista;

– 1 analista de suporte de redes e sistemas;

– 2 arquivistas;

– 1 designer gráfico e de animação.

Cargos de nível médio:

– 6 agentes administrativos;

– 1 agente de manutenção;

– 1 agente de assuntos legislativos;

– 4 atendentes de recepção e cerimonial;

– 3 editores de vídeo;

– 1 fotógrafo;

– 2 motoristas;

– 1 operador de áudio e vídeo;

– 2 operadores de switcher;

– 2 técnicos em informática;

– 4 cinegrafistas;

– 2 operador de caracteres;

– 2 técnicos em eletroeletrônica;

– 2 técnicos em iluminação;

– 2 técnicos em telecomunicação.