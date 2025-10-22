Câmara de Goiânia divulga cronograma de concurso público; confira vagas

A Câmara de Goiânia divulgou o cronograma do concurso público para provimento de 54 vagas na Casa Legislativa. A Câmara oferecerá 19 vagas para cargos de nível superior, com salário inicial de R$ 10.059,00; e 35 para cargos de nível médio, com remuneração de R$ 6.538,00. A banca responsável pelo concurso será o Instituto Verbena, da Universidade Federal de Goiás (UFG). O edital será divulgado em novembro. As provas serão realizadas em fevereiro, com a conclusão de todo o processo – incluindo homologação e nomeação – até meados de 2026.
De acordo com o presidente da Casa, a realização do concurso e a convocação dos aprovados representam uma prioridade e um compromisso de sua gestão. “Para mim, será motivo de grande honra”, afirmou. Policarpo também destacou o crescimento da estrutura do Poder Legislativo, demandando a criação de vagas para novos servidores.
Segundo o primeiro vice-presidente da Câmara, vereador Anselmo Pereira (MDB), órgãos que fiscalizam a Câmara também exigem a realização de concursos. Para Anselmo, os salários oferecidos são equiparados à capacidade daquele que se predispõe a trabalhar na Casa.
Cargos de nível superior:
– 1 analista de comunicação;
– 1 economista;
– 1 contador;
– 6 analistas de sistema;
– 1 analista técnico-legislativo;
– 2 médicos do trabalho;
– 2 tradutores e intérpretes de libras;
– 1 cerimonialista;
– 1 analista de suporte de redes e sistemas;
– 2 arquivistas;
– 1 designer gráfico e de animação.
Cargos de nível médio:
– 6 agentes administrativos;
– 1 agente de manutenção;
– 1 agente de assuntos legislativos;
– 4 atendentes de recepção e cerimonial;
– 3 editores de vídeo;
– 1 fotógrafo;
– 2 motoristas;
– 1 operador de áudio e vídeo;
– 2 operadores de switcher;
– 2 técnicos em informática;
– 4 cinegrafistas;
– 2 operador de caracteres;
– 2 técnicos em eletroeletrônica;
– 2 técnicos em iluminação;
– 2 técnicos em telecomunicação.