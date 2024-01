Câmara realiza audiência pública sobre crise na educação

A Câmara Municipal vai realizar, nesta segunda-feira (29), às 09 horas, um audiência pública para tratar sobre a crise na educação municipal. Proposta pela vereadora Kátia (PT), que convidou o secretário de educação Rodrigo Caldas para prestar esclarecimentos, a reunião também vai contar com a participação de servidores e representantes de entidades sindicais.

A volta às aulas na rede municipal de educação foi marcada por uma séria crise com falta de professores, servidores, material escolar, uniformes e até mesmo denúncias de crianças dormindo no chão por falta de colchões em CMEIs da capital. A situação levou o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) e a Delegacia de Proteção à Criança Adolescente (DPCA) abrirem investigações para apurar as denunciar de irregularidades no tratamento e acolhimento das crianças matriculadas nos Centros Municipais de Ensino (CMEIs).