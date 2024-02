Câmara reconhece espetinho como Patrimônio de Goiânia

A Câmara de Vereadores de Goiânia aprovou, em segunda votação, o projeto de lei que reconhece o espetinho como Patrimônio Cultural Imaterial de Goiânia.

Para o vereador Sandes Júnior (PP), autor da proposta, as receitas regionais são conhecidas e valorizadas por compor hábitos nativos e preparadas com técnicas que passam de geração em geração. “É importante transmitir o legado que contemple interação entre cultura e alimentação, relacionando história com imigração e com adaptações em hábitos alimentares do povo brasileiro”, disse.

O projeto segue para sanção ou veto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).