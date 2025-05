Caminhão com 60 mil litros de biodiesel pega fogo na BR-060

Um caminhão carregado com cerca de 60 mil litros de biodiesel pegou fogo na manhã deste sábado (10) na BR-060, entre Abadia de Goiás e Guapó, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros de Trindade. A ocorrência aconteceu por volta das 6h40 e exigiu resposta rápida, já que o combustível inflamável apresentava risco iminente de explosão.

No local do acidente, os bombeiros combateram incêndio no cavalo do caminhão, que já estava em chamas. Os dois reboques do veículo estavam intactos, mas cheios de biodiesel. Diante da gravidade, os militares iniciaram imediatamente o ataque direto ao fogo e o resfriamento dos tanques para evitar que as chamas se espalhassem. A ação rápida foi decisiva para conter o perigo.

Foram utilizados cerca de 4 mil litros de água durante o combate. A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que isolou a área para garantir a segurança de motoristas e equipes de resgate. Apesar do susto e do alto risco de combustão da carga, não houve vítimas.

Além disso, o Corpo de Bombeiros reforça a importância de revisar veículos de transporte com frequência. Acima de tudo, o caso serve de alerta para empresas e motoristas que circulam com materiais inflamáveis. Então, em situações como essa, o acionamento imediato de socorro especializado é fundamental para salvar vidas e evitar desastres ambientais.

A recomendação é que motoristas redobrem a atenção ao trafegar em rodovias que têm alto fluxo de veículos de carga.