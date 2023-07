Caminhoneiro de 73 anos é preso com mais de 1 tonelada de maconha

Um motorista de caminhão de 73 anos foi preso em flagrante na cidade de Jataí, na noite de ontem, com mais de uma tonelada de maconha. A prisão foi feita pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-364. O idoso, que conduzia o caminhão que levava a droga, informou que saiu de Campo Grande (MS) com a carga ilícita e tinha Goiânia como destino.

O flagrante foi durante uma fiscalização de rotina. Após consultar a documentação do veículo e da nota fiscal da carga transportada, os agentes ficaram surpresos com o valor da carga transportada, uma bomba submersa avaliada em cerca de R$ 870, sendo que o valor do frete contratado chegava a R$ 4 mil. No compartimento de carga do veículo, os agentes encontraram uma grande caixa de metal e forte odor de maconha.

Foi preciso o apoio de uma equipe do Corpo de Bombeiros para abrir a caixa. Segundo a PRF, foram encontrados tabletes de maconha pesando mais de uma tonelada. O idoso, o caminhão e a droga foram encaminhados para a Central de Flagrantes local.