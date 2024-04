Caminhoneiro é preso com cerca de 50 mil comprimidos de rebite na BR-153, em Goiás

Na manhã desta quarta-feira (17), policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente 50 mil comprimidos de rebite durante uma fiscalização de rotina no km 194 da BR-153, em Uruaçu, Goiás. O motorista do caminhão onde a droga foi encontrada admitiu que receberia R$ 1 mil pelo transporte do entorpecente, que tinha como destino um posto de combustíveis no Estado do Tocantins.

O rebite, uma forma popular de anfetamina, é conhecido por manter o estado de alerta dos motoristas, mas seu uso pode levar a acidentes graves nas estradas e causar danos à saúde. O suspeito e a droga foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Uruaçu.