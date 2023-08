Campanha de doação de calçados para crianças acontece dia 25 e 26 de agosto

Com o objetivo de beneficiar crianças e adolescentes de famílias de baixa renda, a empresa goiana Pezinho e Cia e a Central Única das Favelas (Cufa) criaram a Campanha Nacional de Solidariedade ‘O Seu Pezinho Virou Pezão’. A arrecadação dos calçados acontecerá entre os dias 25 e 26 de agosto, nas unidades da marca em diversos estados do país.

A ação é realizada em mais de 30 pontos no Brasil, nos estados de Goiás, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Piauí, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal que vão oferecer toda a logística para receber e destinar os calçados para Cufa. Depois, os itens separados e embalados, serão entregues nas sedes regionais da Cufa Brasil que fará a distribuição para diversas comunidades no país. A campanha, que teve seu lançamento dia 15 de junho, vai beneficiar milhares de pessoas por todo o Brasil.

Sobre a Cufa

A Cufa é uma organização social brasileira que existe há 20 anos e está presente em todos os estados do Brasil. É reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos social, esportivo e cultural. Defende a ideia segundo a qual o trabalho conjunto entre moradores de favelas e jovens voluntários é a base para se construir uma América Latina mais justa e sem pobreza.

Sobre a Pezinho e Cia

A Pezinho e Cia é a maior rede especializada em calçados infantis multimarcas do Brasil. A empresa surgiu há 22 anos em Goiás para atender a carência de mercado no segmento dos calçados infantis e infanto-juvenis. A marca atua com responsabilidade social e compartilha entre os seus valores o amor pelas crianças. E hoje a franquia já tem mais de 30 pontos de vendas em várias regiões do Brasil.