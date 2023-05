Campus Party Goiás apresenta novidades para a edição deste ano

A Campus Party Brasil, a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, blockchain, games, cultura maker, educação e empreendedorismo do mundo, acaba de anunciar as primeiras atrações da 3ª edição da Campus Party Goiás, organizada pela Gouvêa Experience em parceria com o Governo de Goiás, e que terá como tema principal a mobilidade urbana.

Entre as novidades, apresentadas no evento de lançamento, realizado no HUB Goiás nesta segunda-feira (15), estão a competição Printer Chef e a Campus Party Fashion Tech. Além disso, foram anunciados os primeiros palestrantes, programas e conteúdos que movimentarão o Passeio das Águas Shopping, entre 7 e 11 de junho.

“O que nós queremos criar em Goiás é uma cultura no sentido de que a inovação e a tecnologia cheguem nas mãos das pessoas mais simples, qualificando os jovens para serem competitivos amanhã no mercado”, disse o governador Ronaldo Caiado sobre o investimento da atual gestão na área.

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, José Frederico Lyra Netto, acredita que a Campus Party é uma importante ferramenta de promoção do conhecimento. “O evento acaba sendo o primeiro contato de uma moçada com a tecnologia. O governador Ronaldo Caiado está colocando a Campus Party como projeto prioritário do governo e dando todo apoio à ciência, tecnologia e inovação”, afirmou.

Uma das principais novidades desta edição será a competição “Printer Chef”, um campeonato gastronômico que contará com alimentos produzidos em impressora 3D, em parceria com a Startup BioEdTech. A dinâmica contará com workshop sobre a impressão dos produtos no equipamento para que, na sequência, os competidores produzam seus pratos.

No total, serão 16 competidores, oriundos de universidades, divididos em duas seletivas. Os vencedores das semifinais disputarão a grande decisão no dia 10 de junho e os pratos serão avaliados por chefs e influenciadores locais, que irão compor o júri. O campeão receberá ingresso, com camping, para edição da CPBR15, além de passagem inclusa e vaga garantida para final da competição em São Paulo.

“Procuramos trazer para o evento o que está na vanguarda da tecnologia em diversos segmentos e a impressão de alimentos 3D pode revolucionar a alimentação de todos”, explica o CEO da Campus Party Brasil, Tonico Novaes.

Outra novidade para este ano é a Campus Party Fashion Tech, um desfile de moda de roupas tecnológicas. A atração, que ocorrerá na área Open e gratuita da Campus, contará com a participação de alunos de universidades de moda e tecnologia. O objetivo do desafio será a produção de peças para um desfile de moda high tech. Além disso, serão realizados workshops com nomes importantes do nicho moda tech.

A área Open, espaço gratuito e aberto ao público da Campus, será palco de uma Arena Gamer que receberá os já tradicionais campeonatos de Battle Royale, como CSGO, League of Legends e Valorant. Além disso, a Campus Party Goiás contará com a parceria da equipe brasileira de esportes eletrônicos Los Grandes. Influenciadores do time, como Calistah, Dedeof e Nuuh estarão presentes participando de showmatchs sobre o universo de eSports.

Ainda na Open Campus, a organização do evento espera receber mais de 150 mil pessoas nos cinco dias de evento. O espaço contará com novidades na Arena Drone, como a apresentação do primeiro time de mulheres pilotas de Drone no Brasil; a batalha de drones, corrida de Drones no Metaverso, que dará a possibilidade do público disputar uma competição em uma arena de drones virtual; e o Drone Lab Jobs, que será um espaço destinado à preparação e fomento do público interessado em começar a trabalhar com drones no Brasil.

Além disso, estão sendo programadas novidades no espaço de simuladores e no da Robocore, com diversas atrações voltadas para a robótica. Outra novidade desta edição é que dois ônibus elétricos irão circular por Goiânia trazendo os interessados por participar da Campus Party.

Palestrantes confirmados

Aric Dromi é o primeiro palestrante internacional confirmado para a CPGOIAS. Estrategista futurologista e disruptor profissional, Dromi tem mais de duas décadas de experiência em inovação transformativa. É especialista em previsão estratégica, planejamento de cenários, gerenciamento de inovação, bem como tecnologias de choque e transformação digital.

A empresária, empreendedora, colunista e investidora brasileira, Camila Farani também estará na Campus Goiás. Camila é a maior investidora deste segmento no Brasil e um dos “tubarões” do Shark Tank Brasil. Farani também trabalha como colunista na Gazeta do Povo, O Estado de S. Paulo. e na Forbes.

Wendell Silva Lira, mais conhecido como Wendell Lira, também confirmou presença. Wendell é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante e foi o ganhador do Prêmio Puskás de 2015-16, aos 27 anos de idade. Atualmente, joga pela Netshoes Miners na categoria de eSports.

Outro nome do universo gamer confirmado é o de Camila Silveira, ou Camilota XP. É uma das caras do Free Fire no Brasil e apresentadora da LBFF – principal torneio de games do país. Camilota foi eleita Personalidade do Ano pelo Prêmio eSports Brasil em 2019.

As influenciadoras @jacquescarolina e @caroldepaulo, as Carolixas estarão na CPGOIÁS3. O casal LGBTQIA+ faz questão de levantar esta bandeira diariamente e mostrar que a vida a dois pode ser vivida de uma forma leve, com muito humor e saudável. Com quase 3 milhões de seguidores em apenas 1 ano, possuem um grande engajamento nas redes sociais e um público bastante fiel.

Bruna Alvarenga, CEO Sundae, empresa que atua de forma 360° criando e produzindo experiências como eventos, produções audiovisuais e transmissões ao vivo; Dado Schneider, doutor em comunicação e criador da marca Claro e embaixador da Campus Party; e Ricardo Capra, pesquisador de cultura analítica, autor, empreendedor e fundador do Cappra Institute for Data Science, também já confirmaram presença.

Programas confirmados

A Campus Party Goiás também contará com os principais programas do evento, destacando-se o programa Startup 360, realizado em parceria com o Sebrae, que possibilita que as startups exponham seus trabalhos, realizem networking, recebam mentorias, entre outros.

Outro programa confirmado é a Revista Científica Campus Party, edição #CPGOIAS3. O projeto tem o objetivo garantir espaço a textos científicos de qualidade, relevantes e que estejam na vanguarda de suas áreas para debates durante a Campus Party Brasil.

Além disso, a Campus Goiás receberá o programa Campus Future, uma oportunidade para estudantes de cursos técnicos, e ensinos médio e universitário apresentarem projetos que têm como objetivo incentivar soluções tecnológicas que possam estar no dia a dia da sociedade. Os projetos serão expostos na Open Campus, área gratuita e aberta à visitação do público.

Por fim, a Campus Party Goiás convida as comunidades e caravanas de todo Brasil para participarem do evento. Esses dois programas são bastante especiais, pois eles trazem o espírito da Campus com eles.