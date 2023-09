Canto da Primavera começa hoje em Pirenópolis

A cidade de Pirenópolis recebe, a partir de hoje e até domingo, 24, a 22ª edição do Canto da Primavera – Mostra Nacional de Música. Durante os seis dias, 55 atrações de Goiás e quatro artistas nacionais se apresentam nos palcos Coreto, Cine Pirineus, da Ponte e Beira Rio. Todas as atividades são gratuitas.

A programação ainda contempla oficinas de capacitação para músicos e gravações profissionais no Estúdio Primavera. A abertura oficial será realizada no Cine Pirineus, às 19h30, e contará com a presença do governador Ronaldo Caiado e da secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes, além de outras autoridades.

A programação do Canto da Primavera 2023 tem shows para agradar todos os estilos: MPB, samba, choro, pop, rock, música clássica, eletrônica e o tradicional sertanejo. “A proposta é fomentar a produção musical do nosso estado, e promover artistas regionais de vários gêneros, valorizando a diversidade e a representatividade da cultura goiana”, explica a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

Na programação de shows nacionais, o festival traz a banda Maneva, que se apresenta na sexta-feira, 22. No sábado, 23, tem concerto didático com Hamilton de Holanda, às 20h, e show do cantor Zeca Baleiro, às 23h. Almir Sater encerra a programação do Canto da Primavera 2023, no domingo, 24, às 20h, no Palco Beira Rio.

Primeiro dia de shows

Aos 20 anos, a cantora e compositora Maduli se apresenta na abertura oficial da 22ª edição do Canto da Primavera, às 19h30, no Cine Pirineus. A programação desta terça-feira também tem show do grupo Corpo Petricor e do cantor sertanejo Pedro Ivo, que se apresentam no Palco Coreto, às 17h e às 18h, respectivamente.

O Canto da Primavera é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG) por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (RTVE). O evento ainda conta com a parceria do Programa Goiás Social, Secretaria de Estado da Retomada, Prefeitura de Pirenópolis e do Sesc Goiás.

Dia 19/09 – terça-feira

17h – Corpo Petricor, no Palco Coreto

18h – Pedro Ivo Sertanejo, no Palco Coreto

19h30 – Abertura Oficial – Maduli, no Palco Cine Pirineus

‌

Dia 20/09 – quarta-feira

18h – João Thiguidão e Christina Keller, no Palco Coreto

19h – Diones Correntino, no Palco Cine Pirineus

19h – Otávio Macciel – Tributo ao Elvis Presley, no Palco Coreto

20h – Gennyson Ponce, no Palco Cine Pirineus

20h – Lourany Cruz, no Palco Coreto

20h – Banda Phoenix, no Palco da Ponte

21h – Olemir Candido, no Palco Cine Pirineus

21h – Banda Tropicana, no Palco da Ponte

22h – Samba Matuto – tributo a Nelson Cavaquinho, no Palco da Ponte

‌

Dia 21/09 – quinta-feira

18h – Chico Aafa, no Palco Coreto

19h – Trio Canindé, no Palco Cine Pirineus

19h – Brunno Oliveira, no Palco Coreto

20h – Bia Tavares, no Palco Cine Pirineus

20h – Érika Ribeiro, no Palco Coreto

20h – Pedro Vaz e Jefferson Amorim Duo convidam Emerson Calado, no Palco da Ponte

21h – Rodolfo Vieira, no Palco Coreto

21h – Banda Mandingaman, no Palco da Ponte

22h – Passarinhos do Cerrado, no Palco da Ponte

23h – Marco Jr – Sanfoneiro, no Palco da Ponte

23h40 – Dj Etezinho, no Palco da Ponte

‌

Dia 22/09 – sexta-feira

17h – Diego Stucchi, no Palco Coreto

17h – Brasil in trio e Mirian Marques – especial Tom e Chico, no Palco da Ponte

18h – KalangoDuo, no Palco Coreto

18h – Salma e Mac, no Palco da Ponte

19h – Nilton Rabello, no Palco Cine Pirineus

19h – Dom Barão Rock Trio, no Palco Coreto

19h – Cláudia Vieira, no Palco da Ponte

20h – Matheus Guerra, no Palco Cine Pirineus

20h – Casa Bizantina, no Palco da Ponte

21h – TomChris, no Palco Cine Pirineus

21h – Nila Branco, no Palco Beira Rio

22h – Grupo Nóys é Nóys, no Palco Beira Rio

23h – Maneva, no Palco Beira Rio

00h30 – DJ Alois, no Palco da Ponte

‌

Dia 23/09 – sábado

16h – Túlio Borgo, no Palco Coreto

17h – Òkun, no Palco Coreto

17h – Rodrigo Araújo e Banda, no Palco da Ponte

18h – Alessandro Borgomanero, no Palco Cine Pirineus

18h – Balansamba, no Palco Coreto

18h – Luciana Clímaco, no Palco da Ponte

19h – Grupo de Choro “Brasileirinho”, no Palco Cine Pirineus

19h – Maaju, no Palco Coreto

19h – 25ZeroUm, no Palco da Ponte

20h – Concerto Didático – Hamilton de Holanda, no Palco Cine Pirineus

20h – Mc Murcego, no Palco da Ponte

21h – Maria Eugênia, no Palco Beira Rio

22h – Mr Gyn – show em comemoração aos 25 anos de carreira, no Palco Beira Rio

23h – Zeca Baleiro, no Palco Beira Rio

00h30 – DJ Emanuel Mastrella, no Palco da Ponte

‌

Dia 24/09 – domingo

15h – DJ Uriel Isaac, no Palco Coreto

16h – Cíntia Savoli, no Palco Coreto

17h – Isabella Arantes, no Palco Coreto

18h – Conrado Pera, no Palco Coreto

18h – Maíra Lemos canta Milton Nascimento, no Palco Beira Rio

19h – Pádua, no Palco Beira Rio

20h – Almir Sater, no Palco Beira Rio