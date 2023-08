Canto Kids 2023 abre inscrições para talentos infantis de Pirenópolis

A 2ª edição do Festival de Música Canto Kids já tem data para acontecer: será de 13 a 17 de setembro, na cidade de Pirenópolis. O festival infantil, que tem formato de concurso e premia crianças e adolescentes de quatro a 14 anos, abre inscrições nesta quarta-feira (09/08). “A primeira edição foi um sucesso e mostrou como a arte pode incentivar as nossas crianças. O grande diferencial desse concurso é que nós vamos até os povoados e os locais mais vulneráveis de Pirenópolis resgatar esses talentos”, ressalta a secretária de Estado da Cultura, Yara Nunes.

O evento tem duas categorias: a primeira para crianças de quatro a oito anos de idade e a segunda, de nove a 14 anos. As inscrições vão até o dia 31 deste mês e serão limitadas a 10 crianças por categoria, 20 no total para cada região. Os interessados devem procurar as escolas das redes municipal (inclusive povoados) e estadual, além da Secretaria de Cultura do município.

Podem participar apenas crianças que residem em Pirenópolis. Serão realizadas quatro eliminatórias. A avaliação, bem como classificação e eliminação dos candidatos, será realizada por uma comissão julgadora composta por profissionais reconhecidos. As premiações para vencedores em primeiro, segundo e terceiro lugar nas duas categorias serão no valor de R$ 4 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

O Canto Kids 2023 é promovido pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), com correalização da Universidade Federal de Goiás (UFG), por meio da Fundação Rádio e Televisão Educativa (FRTVE), e também conta com a parceria da Secretaria de Estado da Retomada, Goiás Social e Prefeitura da cidade de Pirenópolis.