Caravana Juventude pela Paz nas Escolas é lançada em Goiás

Foi lanaçado nesta quarta-feira, 17, o projeto “Caravana Juventude pela Paz nas Escolas” na Escola Municipal Dom Tomás Balduíno, na região Oeste de Goiânia. O lançamento da iniciiva foi realzado na presença do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela e o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz.

Daniel Vilela, que na ocasião representou o governador Ronaldo Caiado, definiu esta iniciativa do Governo Federal como “importantíssima” para difundir a cultura da paz e a tolerância no ambiente escolar. “Este é um programa que não deve se restringir ao sistema educacional. Na verdade, é um desafio de todos nós, líderes políticos, a promoção da paz na sociedade. Não dá para formarmos nossas crianças e jovens em um contexto de extremismo, radicalismo e intolerância”, disse em discurso.

Além de Goiânia, outras nove cidades brasileiras foram escolhidas pelo Grupo Interministerial de Prevenção e Enfrentamento da Violência nas escolas, coordenado pelo Ministério da Educação (MEC), para sediar o lançamento da “Caravana”. O objetivo é ocupar uma escola, durante um dia todo, com atividades culturais, esportivas, oficinas e palestras, para que a partir desta mobilização, as políticas de prevenção e enfrentamento da violência ganhem mais visibilidade.

“A vida é feita de dores e de alegrias. O que nos levou a colocar este projeto em prática foi um momento de dor, algo que nunca imaginamos ser possível de ocorrer no nosso país”, disse o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República referindo-se à tragédia em uma creche de Blumenau (SC), no dia 5 de abril deste ano, em que um homem invadiu o local e matou quatro crianças, além de deixar outras quatro feridas.

“Nosso país é sinônimo de paz, de alegria, amor, de um povo ordeiro e trabalhador. Nós vamos continuar fazendo o que é fundamental neste momento: a promoção do diálogo, pedindo às pessoas para enfrentar este desafio com a gente; reconstruindo juntos a cultura da paz nas escolas”, pregou Márcio Macedo. “A ‘Caravana’ é uma ação conjunta dos três entes federados. E estamos chamando para esta luta os alunos, diretores e a comunidade no entorno das unidades educacionais”, acrescentou.

Ainda em discurso, o ministro-chefe afirmou que tinha conhecimento de ações – que ele próprio definiu como “eficientes” – que haviam sido encampadas pelo Governo de Goiás para o combate à violência nas escolas da rede pública estadual. O vice-governador Daniel Vilela corroborou a afirmação, lembrando que as secretarias de Estado da Educação (Seduc) e de Desenvolvimento Social (Seds) encabeçam este trabalho. “Escola é ambiente de paz e de segurança”, sintetizou o vice-governador.

O governador Ronaldo Caiado determinou a destinação, entre outras medidas, de R$ 1,8 milhão para reforçar a segurança nas escolas estaduais. O valor foi para aquisição de detectores de metais portáteis e reforço do monitoramento eletrônico – já adquiridos e repassados às 999 unidades sob gestão do governo estadual.

Ao final da solenidade, o ministro-chefe explicou que a escolha daquela escola municipal não foi por acaso. Dom Tomás Balduíno foi bispo emérito de Goiás e um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra, com forte atuação em defesa dos direitos humanos e de grupos minoritários de forma geral.