Casa de Apoio São Luiz ganha projeto de lago ornamental

A Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração, Design e Paisagismo mais uma vez leva seus projetos para a Casa de Apoio São Luiz. Esse ano o arquiteto Gustavo Nunes abraçou a causa e vai contribuir com assinatura em um trabalho executado pela Cerrado Lagos Ornamentais. Em breve os familiares dos pacientes em tratamento contra o câncer poderão desfrutar de uma paisagem deslumbrante que inspira calmaria e paz com muito verde, água corrente e fauna.

O projeto, cuidadosamente concebido por Gustavo Nunes, incorpora elementos sustentáveis e naturais, buscando proporcionar um refúgio para os familiares dos pacientes em tratamento. Com muito verde exuberante, água corrente e uma fauna diversificada, a paisagem deslumbrante promete ser um verdadeiro oásis de tranquilidade em meio à jornada desafiadora que enfrentam.

O projeto de paisagismo abrange uma área de aproximadamente 1000 metros quadrados enquanto o lago ornamental ocupa 25 metros quadrados compondo um novo ambiente para contemplação e descanso para os usuários “Planejamos o ambiente para estimular a conexão com a natureza e oferecer um alívio para a mente e o corpo, permitindo que os familiares encontrem momentos de paz e introspecção”, define Gustavo.

O uso consciente de recursos naturais é uma das marcas registradas desse projeto notável. O Cerrado Lagos Ornamentais, parceiro essencial nessa empreitada, emprega técnicas sustentáveis de construção e manutenção, preservando a riqueza natural e promovendo a harmonia entre o ambiente construído e o ecossistema local. A fauna será composta por peixes ornamentais como a carpa, trazendo o colorido e interatividade com os usuários. “Para a flora aproveitamos espécies existentes com alguns acréscimos de plantas tropicais”, explica o arquiteto.

O novo jardim é uma homenagem a Dona Carmem Costa, mãe do cantor Leandro, que faleceu em 2023. A família recebeu com emoção a ideia que será implantada em um espaço existente entre as duas edificações principais da Casa de Apoio, onde hoje serve como espaço de circulação e passará a ter uma nova função, a de descanso e contemplação com o intuito de trazer maior conforto e beleza para o ambiente.

Mostra Kzulo, reconhecida por sua excelência em trazer projetos inovadores e impactantes, mais uma vez demonstra seu compromisso com a comunidade e com a responsabilidade social. Ao unir forças com profissionais talentosos como Gustavo Nunes e empresas engajadas com a preservação ambiental, a mostra reforça seu papel como agente de transformação e inspiração.

Com o projeto pronto, em breve os familiares dos pacientes em tratamento contra o câncer poderão desfrutar desse presente da arquitetura e do design, mergulhando em um cenário que nutre a alma e proporciona momentos de serenidade. “Casa de Apoio é novamente a nossa inspiração. Isso porque ela representa amor e a Kzulo quer sempre ser uma apoiadora do trabalho realizado por Dona Carmem”, declara Joseane Pereira, diretora do evento de decoração. “Esperamos que a arte e a natureza possam criar espaços capazes de trazer conforto e esperança em tempos difíceis”.

A Mostra Kzulo acontecerá entre os dias 22 de agosto e 30 de outubro de 2023, com o tema central “Inspirações”, convidando arquitetos e designers a explorarem o que os motivam e os fazem sentir vivos. Cada ambiente criado na mostra será uma resposta à pergunta: “O que inspira seu viver?”, pautado também em homenagens e histórias inspiradoras.

Em 2023, o evento acontece pela terceira vez na casa da Enec Engenharia, localizada na Av. T3, no Setor Bueno e se mantém como uma referência no setor. Além dos ambientes expositivos, a mostra contará com uma série de encontros e atividades interativas, oferecendo aos visitantes a oportunidade de ampliar seus conhecimentos e se envolverem com o universo da arquitetura, decoração, design e paisagismo.

“Que essa iniciativa seja um exemplo inspirador para todos nós, mostrando que a arquitetura e o design podem verdadeiramente fazer a diferença na vida das pessoas, elevando a qualidade de vida e espalhando beleza onde ela é mais necessária”, finaliza Joseane.

Sobre a Mostra Kzulo de Arquitetura:

A Mostra Kzulo de Arquitetura, Decoração, Design e Paisagismo é um evento anual que reúne profissionais famosos e novos talentos do setor para apresentar as tendências e inspirações em arquitetura e design de interiores. Com edições anteriores bem-sucedidas, a mostra se destaca como um importante ponto de encontro para especialistas e entusiastas do ramo.