Casos de dengue dobram em relação a 2023, alerta MS

O Ministério da Saúde está alertando a população para o “boom” de casos de dengue registrados no país. Somente nas duas primeiras semanas do ano, o número de casos já é mais do que o dobro do registrado no mesmo período do ano passado. Foram 55.859 casos prováveis de dengue no país. Seis pessoas morreram por complicações da doença. A incidência de casos neste ano é de 27,5/100 mil habitantes. No mesmo período de 2023, haviam sido registrados 26.801 casos, com 17 mortes.

O período do ano com maior transmissão é justamente nos meses mais chuvosos de cada região, geralmente de novembro a maio, e, portanto, o alerta é para o combate ao Aedes aegypti.

Vacina

Em dezembro do ano passado, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina da dengue Qdenga ao Sistema Único de Saúde (SUS). Na ocasião, a ministra, Nísia Trindade, disse que o novo imunizante deverá começar a ser aplicado em fevereiro deste ano.