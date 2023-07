CAU questiona retirada de árvores na Avenida Rio Verde

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás está questionando a retirada de árvores na Avenida Rio Verde, divisa entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, como parte de um projeto de revitalização da via.

Segundo o Conselho, a obra na via é importante para os municípios, uma vez que contempla a construção de uma ciclovia e a construção de novos espaços públicos para a população, no entanto, a retirada das árvores vai contra a proposta divulgada para proporcionar saúde e bem-estar aos cidadãos. ” Como arquitetos e urbanistas, consideramos importante que os projetos levem em conta o aproveitamento da vegetação pré-existente e opte por sua retirada apenas em último caso – principalmente quando se trata de espécies de grande porte e já adaptadas ao local. A vegetação tem importância crucial para melhorar o microclima da cidade, reduzir os níveis de poluição atmosférica e sonora, promover a permeabilidade do solo e preservar a paisagem. Desta forma, os exemplares que foram ou ainda serão derrubados devem ser substituídos no próprio local”, diz a nota publicada.

O CAU traz ainda que o resultado de projetos de revitalização das últimas gestões da Prefeitura de Goiânia, que retiraram centenas de árvores, resultaram em “uma paisagem urbana degradada em diversos pontos da capital – tais como avenidas 85, Universitária, Assis Chateaubriand, Goiás Norte e 4ª Radial e a quadra do estádio Olímpico, por exemplo”.

Quanto ao projeto da Avenida Rio Verde, o Conselho informou que está solicitando os projetos que estão sendo executados para as prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia, a fim de analisá-los e oferecer contribuições no que diz respeito à arborização urbana e à qualidade dos espaços.