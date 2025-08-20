CDL Goiânia cria plataforma para ajudar devedores a renegociar dívidas

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL) lançou o Zera Dívidas, uma plataforma online e gratuita voltada para a renegociação de débitos entre consumidores e empresas. A ferramenta pretende facilitar o contato entre devedores e credores, reduzindo a burocracia e acelerando a regularização do nome no mercado.

Nesta primeira fase, o sistema está aberto apenas para adesão das empresas. A expectativa da CDL é registrar mais de 500 cadastros nas próximas semanas. Em seguida, será liberado o acesso aos consumidores, que poderão consultar suas pendências no portal zeradividascdl.com.br e verificar as condições oferecidas para pagamento.

Segundo a superintendente executiva da CDL Goiânia, Hélia Gonçalves, a proposta é oferecer um caminho rápido e seguro para quem precisa recuperar o crédito. “Sair da inadimplência muitas vezes é um processo demorado. Com a plataforma, em poucos cliques o consumidor poderá quitar a dívida, e o nome será retirado do SPC em até cinco dias”, explica.

O lançamento acontece em um momento de alerta: de acordo com o SPC Brasil, Goiânia registrou em julho um aumento de 15,40% na inadimplência em relação ao mesmo mês de 2024. Na comparação entre junho e julho, o número de devedores cresceu 1,31%.

Para Hélia, a iniciativa busca atender a uma demanda urgente. “A inadimplência tem crescido, e muitas pessoas esbarram em entraves burocráticos para resolver suas pendências. O Zera Dívidas chega como mais uma oportunidade de recomeço”, afirma.