search
Tecnologia

CDL Goiânia cria plataforma para ajudar devedores a renegociar dívidas

A ferramenta pretende facilitar o contato entre devedores e credores


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 20/08/2025 - 09:30

CDL Goiânia cria plataforma para ajudar devedores a renegociar dívidas
A ferramenta pretende facilitar o contato entre devedores e credores Foto- Divulgação

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia (CDL) lançou o Zera Dívidas, uma plataforma online e gratuita voltada para a renegociação de débitos entre consumidores e empresas. A ferramenta pretende facilitar o contato entre devedores e credores, reduzindo a burocracia e acelerando a regularização do nome no mercado.

Nesta primeira fase, o sistema está aberto apenas para adesão das empresas. A expectativa da CDL é registrar mais de 500 cadastros nas próximas semanas. Em seguida, será liberado o acesso aos consumidores, que poderão consultar suas pendências no portal zeradividascdl.com.br e verificar as condições oferecidas para pagamento.

Segundo a superintendente executiva da CDL Goiânia, Hélia Gonçalves, a proposta é oferecer um caminho rápido e seguro para quem precisa recuperar o crédito. “Sair da inadimplência muitas vezes é um processo demorado. Com a plataforma, em poucos cliques o consumidor poderá quitar a dívida, e o nome será retirado do SPC em até cinco dias”, explica.

O lançamento acontece em um momento de alerta: de acordo com o SPC Brasil, Goiânia registrou em julho um aumento de 15,40% na inadimplência em relação ao mesmo mês de 2024. Na comparação entre junho e julho, o número de devedores cresceu 1,31%.

Para Hélia, a iniciativa busca atender a uma demanda urgente. “A inadimplência tem crescido, e muitas pessoas esbarram em entraves burocráticos para resolver suas pendências. O Zera Dívidas chega como mais uma oportunidade de recomeço”, afirma.

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Epicentro Goiás
Tecnologia

Goiás lança Epicentro da Inteligência Artificial e mira liderança nacional no setor

19/08/2025
Goiás lança Epicentro da Inteligência Artificial - Foto Divulgação
Tecnologia

Inscrições para o Epicentro da Inteligência Artificial começam em 20 de agosto

19/08/2025
ANPD
Tecnologia

Empresas terão até 3 dias para comunicar falhas de segurança com dados pessoais

12/08/2025
gestão informações
Tecnologia

Governos adotam gestão baseada em informações para aumentar eficiência

12/08/2025
Meta lança aplicativo independente da Meta AI no Brasil
Tecnologia

Meta lança aplicativo independente da Meta AI no Brasil

11/08/2025
Lotofácil acumulada: concurso 3.473 sorteia R$ 4 milhões
Brasil

Lotofácil 3473: veja resultado de hoje, terça-feira (19)

20/08/2025
Horóscopo de Hoje (20/08): Lua em Gêmeos traz movimento e Sol em Leão reforça brilho pessoal
Horóscopo

Horóscopo de Hoje (20/08): Lua em Gêmeos traz movimento e Sol em Leão reforça brilho pessoal

20/08/2025
Governo de Goiás anuncia investimento de R$ 546 milhões em rodovias do Sudeste goiano
Cidades

Governo de Goiás anuncia investimento de R$ 546 milhões em rodovias do Sudeste goiano

20/08/2025
Semad estabelece regras para comprovar autoria de incêndios florestais em Goiás
Meio Ambiente

Goiás passa a ter normas para identificar responsáveis por incêndios florestais

20/08/2025
Pesquisa