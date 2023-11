Ceap-Sol abre processo seletivo para formação de cadastro de reserva

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol) torna pública a abertura do processo seletivo destinado à formação de cadastro reserva para 14 cargos administrativos e assistenciais. A seleção também contempla pessoas com deficiência (PCD).

As inscrições, gratuitas, poderão ser feitas, presencialmente, nos dias 13, 14 e 16 novembro, no setor Gestão de Gente da unidade do Governo de Goiás gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) localizada na Avenida Veneza, Qd. 62, Lt. 01/10, s/n – Jardim Europa, em Goiânia.

Confira os cargos: analistas administrativo e de gestão de pessoas, auxiliares de farmácia e lavanderia, enfermeiro SCIH, faturista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo hospitalar, técnicos de enfermagem do trabalho, de nutrição, de segurança do trabalho, terapeuta ocupacional e assistente financeiro.

As informações detalhadas sobre processo seletivo podem ser conferidas no site www.isgsaude.org.br (clicar no ano 2023 e selecionar a opção edital 005).