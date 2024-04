Ceap-Sol está com processo seletivo para formação de cadastro reserva

O Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), uma unidade da SES-GO gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), anuncia a abertura do processo seletivo 002/2024. A seleção visa formar um cadastro reserva para seis diferentes cargos. As inscrições serão realizadas presencialmente na sede da unidade hospitalar, localizada na Av. Veneza, quadra 62, lote 1/10, s/n, Jardim Europa, Goiânia–GO, nos dias 22, 23 e 24 de abril de 2024, das 9h às 14h.

Os interessados devem acessar o site www.isgsaude.org.br e verificar a seção ‘Trabalhe Conosco’ para obter todas as informações detalhadas no edital. Durante a inscrição, é necessário comparecer pessoalmente ao local designado com a ficha de inscrição preenchida e todos os documentos exigidos pelo edital 002/2024, tanto em suas versões originais quanto em cópias.

O processo seletivo, gratuito, consistirá em avaliação curricular e prova oral de conhecimento técnico, sendo ambas as etapas classificatórias e eliminatórias. Os salários variam entre R$ 1.454,14 e R$ 4.708,37, dependendo do cargo e da carga horária de contratação, conforme detalhado no edital.

Confira os cargos disponíveis:

Assistente Financeiro

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Farmácia

Farmacêutico

Técnico de Enfermagem do Trabalho

Técnico de Segurança do Trabalho