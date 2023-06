O Centro Cultural Martim Cererê, unidade da Secretaria do Estado da Cultura (Secult), recebe, nesta sexta-feira, 09, o Arraiá do Martim, a partir das 18h. O evento é organizado The buena Hard Seltzer e Asturia Cerveja, e contará com diversas atrações.

A festa junina vai ofercer ao público comidas típicas, barracas temáticas e touro mecânico, além de atrações como o Trio Miaêro – Forró pé de Serra, Maduli cantando Rita Lee, DJs Pedro de Castro e Rafael Tupâ. C