Centro Cultural Octo Marques recebe hoje a Feira da Solidariedade

O Centro Cultural Octo Marques sedia hoje, das 9 às 13 horas, a 12ª edição da Feira Jornada da Solidariedade. O evento será realizado no hall do espaço e vai oferecer ao público goianiense produtos e serviços de empreendedores goianos envolvidos em ações solidárias junto às minorias e pessoas em situação de vulnerabilidade. A entrada é gratuita.

O evento é promovido pelo produtor cultural Rômulo Vaz, com apoio do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e tem o objetivo de divulgar o trabalho de empreendedores e entidades que atuam na área social para que alcancem maior visibilidade no mercado consumidor goiano. Além da exposição e vendas de produtos das áreas da saúde, beleza, culinária e brechós, a feira também conta com uma programação cultural para a população com apresentações das Fiandeiras.

O público que comparecer a feira também poderá conferir a exposição Do Analógico ao Digital, do artista Hemerson Joca, que traz obras com diversas técnicas como acrílica, óleo, encáustica, colagem, serigrafia e plástico derretido que se misturam ao digital promovendo um estilo singular que incorpora elementos abstratos e orgânicos, com ênfase na textura e na forma. A mostra fica aberta à visitação pública até 30 de setembro, de segunda a domingo, das 9 às 17h, com entrada gratuita.

O Centro Cultural Octo Marques é uma unidade da Secult que homenageia nominalmente o artista plástico goiano Octo Marques e recebe diversos eventos e exposições de artes plásticas. O espaço abriga as Galerias de Arte Frei Confaloni e Sebastião dos Reis, além da Escola de Artes Visuais, e está localizado no Edifício Parthenon Center, na rua 4, número 515, no Centro.

Expositores

– Oficina da Alquimia

– Brechó do Sr Carlos

– Tapetes da Elizete

– Vera Lúcia

– Artesanatos Padma

– Beleza do Cerrado

– Zoraide Roupas customizadas

– Brigadeiria

– As filhas de Lita (artesanato)

– Associação Tio Cleobaldo

Programação artística

As Fiandeiras