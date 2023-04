CEU das Artes oferece aulas de capoeira para 150 crianças e adolescentes

O ‘Projeto Meninos de Pé no Chão’ está com inscrições abertas para oficinas gratuitas de capoeira no Centro de Artes e Esportes Unificados Orlando Alves Carneiro (CEU das Artes), no Setor Cidade Vera Cruz, em Aparecida de Goiânia.

As vagas são para crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de idades. As aulas serão ministradas às quintas-feiras das 19h às 21h e aos sábados das 7h30 às 11h30. Os alunos inscritos irão receber uniforme e lanche.

Os interessados devem procurar a secretaria do CEU das Artes para realizar a inscrição. Para se inscrever, basta apresentar um documento oficial e comprovante de endereço.

A primeira etapa do projeto será realizada até 15 de julho. Após esse período, os interessados em continuar praticando a modalidade esportiva poderão integrar turmas fixas do CEU das Artes Vera Cruz.

Mais informações são repassadas através do telefone 9 99270-4568. O CEU das Artes Cidade Vera Cruz está localizado na Avenida V-5 no Setor Cidade Vera Cruz.

Benefícios da capoeira na educação infantil

Especialistas recomendam a prática da modalidade esportiva para manutenção da saúde do corpo e da mente das crianças. A capoeira é uma expressão cultural que mistura arte marcial, dança e música.

Os benefícios para saúde são: melhora a coordenação motora, reduz o stress, contribuiu para maior flexibilidade e condicionamento, desenvolve a autoconfiança, promove o respeito e potencializado trabalho em equipe.

A capoeira é reconhecida como esporte de identidade cultural pelo governo brasileiro e está inserida no Comitê Olímpico Brasileiro (COB), sendo o 6º esporte mais popular do País, com cerca de seis milhões de praticantes.