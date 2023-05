CEUB inaugura polo EAD em Goiânia com foco na Educação Superior

Goiânia agora conta com um polo de Educação a Distância do Centro Universitário de Brasília (CEUB). O espaço, localizado no Setor Bueno, região central da capital goiana, foi inaugurado oficialmente na quinta-feira, 4. As instalações do polo seguem o padrão CEUB de qualidade, oferecendo conforto e modernidade para alunos e empresas parceiras. A instituição, que é reconhecida por sua trajetória de Educação Superior há mais de 50 anos, traz inovações tecnológicas e possibilidades de aprendizagem exclusivas para Goiânia, além do portfólio de cursos de graduação e pós-graduação EAD.

Em termos acadêmicos, a principal novidade do CEUB em Goiânia é a graduação em Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, desenvolvida exclusivamente para a capital goiana. O formato CEUB EAD Action considera o modelo híbrido com disciplinas presenciais para desenvolver as habilidades exigidas pelo mercado. Entre os diferenciais do curso, estão o alto potencial de crescimento na carreira, o domínio da Inteligência Artificial e o conhecimento de diversas linguagens de programação, proporcionando o aprendizado full-Stack. O CEUB também ofertará cursos in company, destinados a empresas da região que desejam profissionalizar seus times, em formato híbrido de disciplinas, atendendo as necessidades corporativas.

A proposta de investir na capital goiana partiu da estratégia de expandir as operações, mantendo a qualidade que tornou a universidade referência na região e no país. “O CEUB EAD chega a Goiânia colocando em prática a missão institucional de desenvolver cidadãos capazes de transformar a sociedade, contribuindo assim para o desenvolvimento da região”, explica Simone Espinosa, Diretora Institucional de Regulação e Avaliação do CEUB.

Por ter em sua essência a alta qualidade, com reputação construída ao longo de 55 anos, o CEUB preza por uma Educação Superior e segue com essa premissa no negócio de Goiânia, conforme destaca Luiz Henrique Perez, gerente de Marketing do CEUB. “A nossa expectativa em Goiânia não é ser mais um player, mas sim uma instituição que acompanha o aluno e caminha ao lado dele. De certa forma, replicando o nicho de mercado que atendemos em Brasília, de um público mais jovem que busca uma Educação Superior e diferenciação no mercado”, completa Perez.

Na prática

O CEUB EAD oferece percursos formativos que têm a jornada de aprendizagem como foco, liderados por mestres e doutores com vasta experiência profissional. Os alunos do Polo Goiânia terão acesso ao ensino de qualidade que conta com trilhas de aprendizagem construídas a partir das competências e habilidades exigidas para a inserção no mercado de trabalho.

Os estudantes recebem apoio constante dos professores e contam com ambiente virtual de aprendizagem totalmente intuitivo. O portfólio do CEUB em Goiânia inclui uma extensa grade de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade EAD, além do novo curso semipresencial de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, exclusivo para a capital.