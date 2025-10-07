Chatbot da Agrodefesa no Whatsapp, Davi passa a receber notificações de pragas, doenças e irregularidades

O Davi, assistente virtual da Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa), ganha uma nova função a partir deste mês de outubro, quando completa um ano de existência. Agora, além de responder dúvidas frequentes sobre defesa agropecuária, o chatbot também pode ser utilizado para notificar pragas, doenças e irregularidades diretamente pelo WhatsApp.

Acessível pelo número (62) 98164-1188, o Davi é uma espécie de auxiliar do já consolidado Sistema de Defesa Agropecuária do Estado de Goiás (Sidago). Entre os serviços prestados pelo robô da Agrodefesa estão orientações sobre como obter a senha de acesso ao Sidago, emitir documentos (GTA, Dare, Nota Fiscal e outros) e realizar denúncias, além de fornecer informações vacinação, exames, inspeções, educação sanitária e outros assuntos.

Para o presidente da Agrodefesa, José Ricardo Caixeta Ramos, a novidade fortalece o papel do Davi como ferramenta de apoio ao produtor. “O Davi nasceu com o propósito de aproximar ainda mais a Agência do produtor e da sociedade. Agora, ao oferecer também a possibilidade de notificação de pragas e doenças, ele contribui diretamente para a agilidade das ações de defesa agropecuária. É mais um passo na modernização dos nossos serviços”, destaca.

As notificações de doenças já vinham sendo recebidas por Whatsapp pela Agrodefesa desde 2023, por meio de número disponibilizado pela Gerência de Sanidade Animal. Agora, o serviço passa a ser incorporado pelo Davi de forma expandida, recebendo também notificações de pragas e outras irregularidades.

Maior alcance

O gerente de Tecnologia da Agrodefesa, Carlos Howes, ressalta que a novidade amplia o alcance do sistema. “Desenvolvemos o Davi para ser uma ferramenta viva, em constante evolução. Com essa nova etapa, ele deixa de ser apenas um canal de informações e passa a ser também um aliado na vigilância, permitindo que o produtor participe diretamente da rede de monitoramento da Agrodefesa. Isso aumenta nossa capacidade de resposta e facilita a rotina do cidadão”, explica.

A inclusão da nova funcionalidade partiu de uma demanda identificada em atividades e ações realizadas pela Gerência de Educação Sanitária. As equipes vinham intensificando ações de conscientização para mostrar aos produtores a importância de notificar casos suspeitos de pragas e doenças, fundamentais para proteger rebanhos, lavouras, pomares e até a saúde pública. Nesse processo, perceberam a necessidade de criar um canal mais ágil e acessível de comunicação com a Agência. “Para estreitar esse canal de comunicação entre Agrodefesa e população, nada melhor do que utilizar o celular, que hoje está sempre à mão. Ter um número único, fácil de salvar, e que concentre diversas funcionalidades em um só lugar, facilita o contato e reforça o caráter educativo do órgão, que vai muito além da fiscalização”, afirmou a gerente de Educação Sanitária, Telma Gonzaga.

Saiba mais

Confira como acessar as novas funcionalidades do Davi:

– Adicione o número do Davi aos seus contatos: (62) 98164-1188.

– Na lista de serviços, a Opção 2 – Notificação de Pragas/Doenças abre duas subopções:

– > Notificação de Pragas – encaminhada diretamente à Gerência de Sanidade Vegetal;

– > Notificação de Doenças – encaminhada diretamente à Gerência de Sanidade Animal.

– As notificações são consideradas situações de urgência e, por isso, o atendimento é feito por um servidor humano de forma imediata.

– Outra novidade está na Opção 3 – Denúncia, que permite que o cidadão registre irregularidades ligadas à defesa agropecuária, como indústrias irregulares, abates clandestinos, comércio irregular de mudas, sementes piratas, alimentos sem selo de inspeção, entre outras. Nesses casos, o chamado é direcionado diretamente à Ouvidoria.

– Notificações e denúncias têm prioridade no fluxo de atendimento do Davi, garantindo mais rapidez e efetividade nas respostas.

– O Davi está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana, pelo WhatsApp.