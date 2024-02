A forte chuva que caiu em Goiânia na tarde de hoje provocou alagamentos de ruas em diversos bairros e derrubou árvores, prejudicando a fluidez do trânsito no final da tarde. Na Avenida T-9, no Jardim Europa, a queda de uma árvore provocou o fechamento da via no sentido Centro-bairro. Também houve relatos de quedas de árvores no Setor Faipalville e na Rua 8, no Setor Oeste, onde também houve forte enxurrada.