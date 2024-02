Cidade em Goiás cancela carnaval devido ao aumento de casos de Covid-19

Em menos de dois dias, o aumento do número de casos de Covid-19 alterou os planos para o carnaval de moradores de duas cidades. Primeiro, o uso de máscara voltou a ser determinado em Bom Jesus de Goiás. Agora, a cidade de Itapuranga anunciou o cancelamento da programação de Carnaval.

A decisão foi tomada pela Prefeitura do município, após a Secretaria Municipal de Saúde repassar orientações durante uma reunião realizada na tarde de ontem. De acordo com a administração municipal, o cancelamento do evento busca respeitar as recomendações técnicas emitidas pela pasta a respeito da nova onda de contaminação vigente na cidade. A festividade aconteceria de 9 a 11 de fevereiro.