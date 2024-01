Cidades goianas começam a receber vacinas contra catapora e HPV

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) iniciou, nesta semana, a distribuição de doses das vacinas contra HPV (papilomavírus humano) e varicela (catapora) aos municípios goianos. O estoque dos imunizantes estava zerado diante de atraso no envio pelo Ministério da Saúde (MS). A situação gerou um desabastecimento, em especial do imunizante contra catapora, que agora deverá ser gradualmente regularizado, conforme informações repassadas pelo MS.

No caso da vacina contra HPV, o estado recebeu 30 mil doses. “Esse foi o quantitativo que a gente pediu, que é necessário para restabelecer o estoque e a distribuição dessa vacina, assim como a vacina contra a varicela, que também estava em falta e que nós recebemos. Nós iniciaremos a distribuição ainda nesta semana para as regionais e as regionais repassarão aos municípios”, explica a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim.

Ao longo de 2023, o Ministério da Saúde enviou ao estado mais de 202 mil unidades do imunizante contra o HPV. A quantidade distribuída, contudo, foi maior (221 mil) por conta do estoque restante de 2022. Já a vacina contra varicela tem sido enviada a Goiás em cota reduzida pelo MS desde maio do ano passado. Em alguns meses do último ano não houve envio de nenhuma dose. A última remessa havia sido encaminhada em dezembro, mas contendo apenas 5 mil doses, quando a quantidade mensal necessária é de 17 mil doses.

Em relação à varicela, o MS enviou 12 mil unidades para Goiás, que também já começaram a ser distribuídas aos municípios goianos. Nesta semana, o repasse das doses será feito na região metropolitana de Goiânia. A previsão é de que, a partir do dia 29 deste mês, os imunizantes também passem a ser distribuídos aos demais municípios do estado. “No mais tardar no meio da próxima semana, todos os municípios já terão essas doses na sua sala de vacina”, reforça a superintendente da SES.

Outras vacinas

Além das vacinas contra varicela e HPV, o estado conta também com estoques de outros imunizantes que compõe o Calendário Nacional de Vacinação. Entre elas, as vacinas contra difteria, tétano, febre amarela, antirrábica, tríplice viral e covid-19 para crianças maiores de 5 anos. Há, contudo, desabastecimento do imunizante contra Hepatite A desde outubro de 2023, diante do não envio por parte do Ministério da Saúde. “A promessa é que em 2024 haverá uma regularização desses envios”, pontua Flúvia Amorim.

A superintendente explica ainda que, apesar de não ser recomendada, a pausa no esquema vacinal diante da falta temporária dos imunizantes não prejudica a resposta imune e, por isso, a continuidade é fundamental. “A gente não reinicia esquema vacinal, mas sim completa […] Orientamos que os pais ou responsáveis já entrem em contato com o seu município para saber onde tem a vacina e poder atualizar o cartão vacinal da criança”, conclui.