Cine Cultura retoma sessões de clássicos com entrada gratuita

As sessões de “Clássicos do Cultura” estão de volta na programação do Cine Cultura hoje, com exibição com exibição gratuita às 14h, do grande épico do tempo, da reflexão e da amizade: Dersu Uzala, produção de 1975, do mestre japonês Akira Kurosawa.

A obra traz na trama uma peregrinação pela Sibéria, em arredores mongóis, envolvidos por crepúsculos e pelas mais belas folhagens, o explorador Yuriy Solomin, capitão do exército soviético une-se ao personagem título para atravessar algumas das mais existenciais paisagens da eurásia, construindo, nessa jornada, uma amizade com cor e sabor de um conto lendário.

O “Clássicos do Cultura” é um projeto que engloba ciclos de quatro filmes que são exibidos quinzenalmente, aos sábados, intercalados, sempre nas primeiras sessões. No roteiro, após Dersu Uzala, outras três produções estarão na telona da sala, para deleite do público, que são: O Demônio das 11 Horas, Jejum de Amor, e Pickpocket: O batedor de carteiras.

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) e funciona no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, inclusive nos fins de semana.

Para os filmes do circuito comercial da sala o ingresso tem valor de R$10 (inteira) e R$ 5 (meia) e devem ser adquiridos na bilheteria da unidade, apenas em dinheiro. Lembrando que toda segunda-feira tem ingresso único de meia-entrada.

Sinopses

1º – Dersu Uzala (1975, EUA, 12 anos, 141 min, dir: Akira Kurosawa)

Em 1902, um capitão russo chefia uma expedição cartográfica na densa floresta gelada da Sibéria. Sem experiência em percorrer a região, ele encontra no velho caçador nômade Dersu um guia, amigo e logo professor de sobrevivência e respeito à natureza.

2º – O Demônio das 11 horas (1965, França, 14 anos, 110 min, dir: Jean-Luc Godard)

Pierrot escapa de sua sociedade maçante e viaja de Paris ao Mar Mediterrâneo com Marianne, uma garota perseguida por assassinos da Algéria. Assim seguem uma vida incomum, sempre fugindo.

3º – Jejum de Amor (1940, EUA, Livre, 92 min, dir: Howard Hawks)

Um editor de um grande jornal de Chicago, está prestes a ver sua ex-esposa e repórter casando-se novamente. Mas antes, ele quer vê-la escrevendo uma última grande história. Ou talvez queira tentar reconquistá-la.

4º – Pickpocket: O batedor de carteiras (1959, França, 10 anos, 76 min, dir: Robert Bresson)

Michel é um homem amargurado e depressivo que tenta sua sorte nas ruas de Paris, roubando bolsas e carteiras.

Confira a cronograma de exibições:

Dia 07/10 – Dersu Uzala (12 anos)

Dia 21/10 – O Demônio das 11 horas (14 anos)

Dia 04/11 – Jejum de Amor (livre)

Dia 18/11 – Pickpocket: O batedor de carteiras (10 anos)

Entrada gratuita