Cine Goiás Itinerante abre inscrições de agendamentos para 2024

O Cine Goiás Itinerante, projeto do Governo de Goiás, por meio Secretaria de Estado da Cultura (Secult), está com inscrições abertas até 31 de outubro, para os municípios que queiram solicitar o programa em 2024. A novidade deste ano é que os gestores interessados em levar a iniciativa para suas cidades devem realizar a inscrição pelo site Mapa Goiano (https://mapagoiano.cultura.go.gov.br).

Para se cadastrar no site, basta entrar na aba “oportunidades”, ler o regulamento, clicar em Inscrição Cine Goiás Itinerante 2024. É necessário preencher os campos com os dados solicitados e escolher a data desejada. Após a inscrição, a confirmação é feita via e-mail ou por contato da equipe responsável, caso haja necessidade.

O objetivo do programa é democratizar o acesso ao audiovisual no interior do estado, divulgar o cinema ambiental e capacitar profissionais da área. Geralmente, as equipes permanecem em cada município goiano durante dois dias. As ações são desenvolvidas em escolas, praças e centros culturais, gratuitamente. O projeto tem percorrido várias cidades goianas com exibição de filmes de temática ambiental que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica).

Além do cinema, são realizadas oficinas temáticas, palestras e cursos sobre audiovisual e meio ambiente. Essas ações costumam ser alinhadas com o calendário de eventos regionais dessas cidades, como Cavalhadas, festivais de gastronomia, feiras temáticas, palestras e cursos, além de datas comemorativas, como Dia das Mães, festas juninas, Semana da Consciência Negra e eventos natalinos.