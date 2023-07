Cinema CineX realiza Sessão Solidária com ingressos a R$10 e doação de brinquedos

A rede de cinemas CineX está realizando a Sessão Solidária, uma iniciativa que visa democratizar o acesso ao cinema e promover a solidariedade. No dia 31 de julho, todos os clientes poderão assistir a qualquer filme e sessão, em qualquer horário, pagando apenas R$10 no ingresso. A única condição para participar é a doação de um brinquedo novo ou em bom estado de uso, que será destinado a instituições que auxiliam crianças em vulnerabilidade social.

A ação tem como objetivo permitir que mais pessoas tenham a oportunidade de aproveitar a sétima arte, tornando o cinema mais acessível à população. Além disso, a Sessão Solidária visa proporcionar um momento especial para as crianças que serão beneficiadas com os brinquedos doados, especialmente próximo ao Dia das Crianças.

Os filmes disponíveis para a Sessão Solidária podem ser consultados no site cinex.art.br. Essa iniciativa é válida em todas as unidades do CineX no Brasil. Os ingressos já estão disponíveis para aquisição pelo valor promocional no site e também podem ser adquiridos nas bilheterias físicas do cinema.