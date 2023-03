CineX Cult anuncia abertura oficial para eventos

No mês de março, o CineX Cult – unidade do Centro Cultural Oscar Niemeyer, abriu suas portas para grandes empresas, que realizaram eventos corporativos nas salas confortáveis do local. Devido à grande procura e ao sucesso obtido, o cinema acaba de anunciar a abertura oficial para aqueles que tiverem o mesmo interesse.

Apenas neste mês, o CineX Cult recebeu organizações renomadas, como o Conselho Nacional de Administração, Casa e Club Arquitetura, Align Technology do Brasil, Ferreirinha, Moura Baterias, Conselho Regional de Farmácia, Secretaria de Turismo de Goiás, Nexgen e Seguradora Bradesco. Até o final de março, o cinema ainda recepcionará eventos da Czar 360º e da Coca-Cola.

O CineX Cult é composto por duas salas de cinema conforto com poltronas reclináveis e retráteis, além de espaços privilegiados para cadeirantes, dispondo de 164 lugares. Já o hall externo conta com 630 m², bombonière e futuramente um café.

As empresas interessadas em realizar eventos ou grandes reuniões nas dependências do CineX Cult, podem entrar em contato via email ([email protected]) ou pelo fone (62) 3624-5147.