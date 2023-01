Claque Retomada Cultural chega a Luziânia com mais de 90 apresentações

As apresentações artísticas do projeto Claque Retomada Cultural em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal, começam nesta sexta-feira, 13, e vão até domingo, 15. Com peças de teatro, dança, shows, circo, exposição de artes visuais e intervenções urbanas, o evento promete movimentar a cidade com mais de 90 apresentações gratuitas. Grande parte da programação será realizada no palco montado na Praça Nirson Carneiro Lobo, além de diversas ruas, o Parque Ecológico, o Shopping Luziânia e o Asilo São Vicente de Paula. A agenda completa pode ser conferida nos sites da Secretaria da Retomada (retomada.go.gov.br) e do Sesc (sescgo.com.br).

O Claque Retomada Cultural é uma realização do Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada, em parceria com o Sesc, e tem como intuito fortalecer o cenário cultural em todo o Estado. Em Goiânia, a primeira etapa foi realizada em dezembro de 2022 com mais de 90 apresentações. Neste ano, a segunda fase conta com mais de 340 atrações na capital goiana e segue até 31 de janeiro.

Além de Luziânia, as cidades de Goiás, Rio Verde, Jaraguá, Posse, São Miguel do Araguaia e Itumbiara também receberão apresentações culturais. Em Luziânia, foram investidos R$ 710 mil para contratação dos artistas. No total, o Claque Retomada Cultural contempla R$ 20 milhões em investimentos nos oito municípios.

O secretário da Retomada, César Moura, afirma que “além da importância cultural de um projeto como este ser apresentado no interior do Estado, também garantimos a movimentação econômica do cenário artístico local. Quem está no palco é apenas parte do processo, que envolve emprego e renda de equipes técnicas, de serviços e de infraestrutura.”

De acordo com o presidente do Sistema Fecomércio Sesc e Senac, Marcelo Baiocchi, as cidades ganham muito com um evento de tamanha proporção, pois o projeto leva turistas, movimenta o comércio local e divulga o nome do município. “Tudo isso é um conjunto de ações importantes para o desenvolvimento de um município e, o melhor de tudo, acompanhado do principal, que é a diversidade cultural proporcionada pelo Claque” comenta.

Para o diretor regional do Sesc e Senac, Leopoldo Veiga Jardim, o projeto tem como objetivo promover a cultura de maneira acessível. “O Claque dá chance aos artistas do interior de se apresentarem na cidade escolhida. Isso, com certeza, é muito importante tanto para eles quanto para o público, que tem a oportunidade de assistir a bons espetáculos de várias modalidades”, destaca.