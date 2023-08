Moradores de Caldas Novas foram surpreendidos com um clarão no céu. O fato foi registrado na noite de quarta-feira (23). Câmeras de segurança registraram o momento em que a luz aparece no céu.

De acordo com o especialistas da Universidade Federal de Jataí, o clarão aconteceu em razão da queda de um meteorito.

O meteorito é parte de uma chuva de meteoros denominada Perseidas que acontece desde julho desde ano. A previsão é de que a referida chuva de meteoros termine nesta quinta-feira.