CMTC promove integração na Região Metropolitana de Goiânia

Durante a realização do Fórum de Mobilidade ANPTrilhos, que aconteceu na última quarta-feira, 24, em Brasília, o presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Tarcísio Abreu, que estava representando a Prefeitura de Goiânia, apresentou o modelo de integração do transporte público existente em Goiânia e Região Metropolitana, ressaltando sua estrutura.

O evento, que contou com a presença de presidenciáveis, ministros, governadores e secretários, teve como objetivo discutir diferentes realidades dos municípios em relação ao transporte público. O fórum reuniu propostas para aumentar os investimentos nas cidades, visando melhorar a mobilidade e proporcionar mais qualidade de vida e sustentabilidade ambiental.

No entanto, é importante ressaltar que a mobilidade urbana vai além do transporte em si, exigindo uma governança completa. O discurso do presidente da CMTC mencionou a necessidade de envolver novas tecnologias, serviços à população, integração entre os modos de transporte e infraestrutura urbana, além das diretrizes para as políticas públicas de modernização das cidades.

“Todo esse processo contempla a cadeia produtiva ligada não somente ao transporte, mas a todas as inovações e aplicações voltadas à mobilidade”, concluiu Tarcísio.

Embora o presidente tenha enfatizado a importância de contemplar a cadeia produtiva ligada à mobilidade e às inovações, é crucial analisar de forma crítica o quanto essas ideias têm sido efetivamente implementadas. É necessário questionar se as melhorias apresentadas estão realmente alcançando a população e proporcionando um sistema de transporte eficiente e acessível.

O evento contou com a presença da ANPTrilhos, uma associação que reúne operadores de sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos de todo o Brasil. A organização busca soluções e tecnologias para melhorar a mobilidade urbana, levando em consideração as realidades e necessidades das cidades brasileiras.

Apesar de louvável o esforço de trazer diferentes perspectivas e promover discussões sobre mobilidade, é importante questionar se esses eventos têm gerado resultados concretos e mudanças significativas. É fundamental que haja um compromisso real das autoridades e gestores em implementar medidas efetivas para melhorar o transporte público, visando atender às demandas da população e garantir uma mobilidade urbana de qualidade.

Insegurança e péssima qualidade do transporte público

A integração do transporte público tem sido apresentada como uma das principais estratégias para melhorar a mobilidade urbana e proporcionar uma experiência mais eficiente e acessível para os cidadãos. Tarcísio Abreu ressaltou a importância de ir além do transporte em si e enfatizou a necessidade de uma governança completa, abrangendo aspectos como novas tecnologias, serviços à população, integração entre diferentes modos de transporte e infraestrutura urbana.

No entanto, a população que utiliza diariamente esse meio de transporte não tem visto melhorias. A sensação de insegurança tem aumentado cada vez mais, com furtos nas plataformas e, até, dentro do transporte público. Essa é uma das situações narradas pela técnica de radiologia Andreia Martins Pereira, que optou por adquirir uma motocicleta como meio de transporte.

“Já presenciei inúmeros furtos dentro do transporte coletivo, essa sensação de impunidade e medo foi um motivo a mais que tive para comprar uma moto. Além de ter mais agilidade e flexibilidade, me sinto mais protegida de situações desconfortáveis e perigosas que podem ocorrer no transporte público”, relatou a técnica de radiologia.

Diante das críticas dos próprios usuários do coletivo urbano, é imprescindível que os gestores responsáveis pelo transporte público em Goiânia e Região Metropolitana estejam atentos aos desafios apontados, buscando soluções efetivas para melhorar o sistema e garantir uma mobilidade urbana de qualidade para todos os cidadãos.