Coca-Cola inicia Tour da Taça da Copa do Mundo no Brasil

O 5º Tour da Taça da Copa do Mundo da FIFA, organizado pela Coca-Cola, chegará no Rio de Janeiro, em 21 de outubro, e em São Paulo, nos dias 22 e 23, com surpresas que encantarão os fãs de futebol. ACoca-Colaconvida o público a experimentar a verdadeira magia do maior e mais esperado evento esportivo do mundo, e vivenciar a magia da Copa do Mundo da FIFA antecipadamente. O emblemático estádio do Maracanã foi escolhido como palco no Rio de Janeiro e o ponto de encontro dos fãs com a taça mais famosa do mundo em São Paulo ainda será confirmado pela marca.

Para a Coca-Cola, a verdadeira magia do esporte está na crença dos torcedores de que sua seleção será a grande campeã da Copa do Mundo da FIFA. A campanha proporcionará várias oportunidades para os fãs de futebol participarem da magia do torneio e estarem mais próximos da Copa antes, durante e depois de sua realização. A experiência proporcionada pela Coca-Cola com a campanha A MAGIA DE ACREDITAR começa com o Tour da Taça.

“A Taça da Copa do Mundo da FIFA é um dos maiores símbolos do esporte”, disse Romy Gai, diretor de negócios da FIFA. “Esse tour nos dá uma oportunidade única de destacar as fantásticas comunidades ao redor do mundo que amam esse jogo. O Tour da Taça – que voltará ao Catar, nosso incrível país anfitrião, para o encerramento – destaca nosso compromisso em tornar o futebol verdadeiramente global à medida que realizamos os sonhos de nossos torcedores e trazemos a alegria e a emoção da Copa do Mundo da FIFA para próximos deles, juntamente com a Coca-Cola, nossa parceira de longa data.”

“Estamos empolgados em trazer a icônica Taça da Copa do Mundo da FIFA para o Brasil”, disse Javier Meza, vice-presidente sênior de marketing da Coca-Cola América Latina. “Para milhões de pessoas em todo o mundo, o Tour da Taça da Copa do Mundo da FIFA pela Coca-Cola, é uma oportunidade única de conhecer o símbolo mais icônico do futebol e compartilhar sua paixão pelo esporte”.

No Brasil, o Tour contemplará diferentes atividades, incluindo a FAN EXPERIENCE, uma experiência única que combina Coca-Cola, futebol e celebração no maior templo do futebol mundial, o estádio do Maracanã. Os visitantes poderão tirar uma foto com a taça mais famosa do mundo e desfrutar de experiências únicas, que serão anunciadas em breve.

Além disso, a marca vai lançar um desafio nas redes sociais da marca Coca-Cola no Brasil para engajar os torcedores que querem conhecer a taça no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Os detalhes do formato e as datas do início e término dessa ação serão divulgadas nos próximos dias. Para mais informações você pode acessar: www.coca-cola.com.br .

“Mais uma vez, temos o prazer de receber a taça original, uma visita que nos orgulha e nos permite afirmar que só a Coca-Cola é capaz de gerar este tipo de evento de aproximação e inclusão”, disse Javier Meza.

A Magia de acreditar

À medida que a contagem regressiva para a Copa do Mundo 2022 avança, a campanha A MAGIA DE ACREDITAR ganhará novos conteúdos. A Coca-Cola apresentará quatro peças audiovisuais excepcionais e 10 peças de publicidade de rua que celebram a experiência dos torcedores que sonham com a Copa do Mundo da FIFA, se preparam para assistir aos jogos e aproveitam cada momento do maior evento do futebol mundial. Além disso, os fãs poderão interagir no hub digital Fan Zone, se emocionar com a nova versão de uma música icônica, colecionar figurinhas do famoso álbum Panini, colecionar as edições especiais de embalagens e participar de muitas outras ativações que serão reveladas à medida que estiverem disponíveis.

Coca-Cola e Panini

A parceria de três décadas com a Panini foi criada para proporcionar aos fãs de futebol A MAGIA DE ACREDITAR. Nesta edição do álbum da Copa do Mundo da FIFA, a febre de colecionar figurinhas conta com a “Team Believers”, página especial da Coca-Cola com 8 figurinhas extras exclusivas de jogadores para colar. É possível conseguir as figurinhas comprando produtos da Coca-Cola Sem Açúcar com rótulo indicando selo da Panini. A figurinha estará na parte de dentro do rótulo. A Coca-Cola convida os consumidores a participar de momentos autênticos e simples de conexão humana através do álbum Panini.

O Percurso do Tour da Taça

O Tour da Taça da Copa do Mundo da FIFA, organizado pela Coca-Cola, começou em Dubai, em maio, e visitará, pela primeira vez, as 32 nações que se classificaram para a Copa, incluindo México, Brasil, Argentina, Uruguai, Equador e Costa Rica. Ao longo de 2022, a Taça da Copa do Mundo viajará para 51 países e territórios, aproximando a Coca-Cola e a FIFA de sua meta de visitar todos os 211 países e territórios membros até 2030.

Sustentabilidade

Essa edição do Tour da Taça será o mais sustentável de todos os tempos. Pela primeira vez, as ativações do consumidor serão digitais, reduzindo o desperdício em cada parada da jornada e minimizando o consumo de água, energia, materiais e outros recursos.

“Nosso propósito norteia todas as nossas ações, e isso também se reflete neste Tour da Taça da Copa do Mundo FIFA organizado pela Coca-Cola – uma iniciativa que usa nossa escala e liderança para refrescar o mundo e fazer a diferença”, disse Ángela Zuluaga, vice-presidente de Relações Públicas, Comunicação e Sustentabilidade da Coca-Cola na América Latina.

A Coca-Cola tem um relacionamento de longa data com a FIFA desde 1976, sendo patrocinadora oficial da Copa do Mundo desde 1978. A Coca-Cola tem anúncios em todos os estádios do torneio desde 1950 e é patrocinadora histórica do futebol em todos os níveis. Esta é a quinta vez que a Coca-Cola e a FIFA se unem para levar a Tour da Taça da Copa do Mundo da FIFA para todos os cantos do planeta.

Curiosidades sobre a Taça: