Nesta sexta-feira (19/04), o Comando de Operações de Divisas/COD, durante operações na região sudoeste de Goiás, realizou abordagem a veículo de transporte interestadual de passageiros.

Durante a operação, foram localizados e apreendidos produtos eletrônicos importados de forma ilegal, sem qualquer controle de entrada no Brasil. Os produtos avaliados em R$ 100.000,00 seriam distribuídos em Mineiros, no interior do Estado.

O material apreendido foi encaminhado a Receita Federal de Goiás.