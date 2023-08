Colisão frontal entre caminhão e ônibus deixa uma pessoa morta e outra ferida na BR-452

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após uma colisão frontal entre um caminhão e um ônibus, na noite deste sábado (19), em Itumbiara, região sul de Goiás. O acidente aconteceu no km 161 da BR-452, às 23h30 deste sábado.

Segundo levantamentos preliminares, a vítima que morreu no local é um homem de 23 anos, ele conduzia um caminhão que seguia no sentido Rio Verde/Itumbiara. Por motivo ignorado, o caminhão invadiu a pista contrária e colidiu com o ônibus que seguia no sentido oposto. O caminhoneiro não usava cinto de segurança.

O condutor do ônibus, de 45 anos, ficou preso nas ferragens e teve politraumatismo, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi conduzido para uma unidade de saúde em Itumbiara.

A rodovia ficou totalmente interditada até as 2h da madrugada deste domingo.