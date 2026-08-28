Com Clemente regularizado, Goiás busca o reencontro com a vitória

Em noite de homenagens ao goleiro Tadeu, que completa 400 jogos com a camisa esmeraldina, o Goiás enfrenta o São Bernardo tentando por fim ao jejum de três jogos sem vitória e melhorar sua posição na tabela de classificação da série B. O jogo desta noite na Serrinha também marcará a estreia do atacante Felipe Clemente, contratado junto ao Gama-DF e regularizado no Boletim Interno da CBF. No primeiro turno, as equipes se enfrentaram em São Bernardo e o Goiás saiu de campo derrotado por 1 a 0, gol sofrido nos últimos minutos da partida. Naquela oportunidade, o São Bernardo era o líder da competição, hoje é o décimo terceiro colocado.

A maior fragilidade do Goiás na série B se encontra no setor ofensivo. Nos últimos cinco jogos, a equipe esmeraldina marcou apenas dois gols. O time terá o desfalque de Anselmo Ramon, que deixou o campo na partida contra o Cuiabá sentindo uma lesão de grau 1 na coxa, devendo ficar em tratamento no Departamento Médico do Clube. O zagueiro Luisão, que jogou improvisado como lateral direito contra o Cuiabá, também está fora do jogo desta noite, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. São duas ausências que podem ser supridas sem maiores dificuldades. Luisão não é titular e Anselmo Ramon pode ser substituído por Felipe Clemente, que fará sua estreia contra o São Bernardo.

O time paulista vem pressionado para melhorar seu desempenho no campeonato. Com 32 pontos ganhos, na décima terceira colocação, a equipe paulista joga contra o Goiás com vários desfalques. O técnico Vincícius Bergantin não poderá contar com o zagueiro Matheus Salustiano e o meia Rodrigo Andrade, ex-Goiás. Os dois estão entregues ao Departamento Médico do Clube. No alviverde, só uma vitória convicente pode amanizar o ambiente, que, além do futebol ruim praticado pelo time, ainda convive com atraso no pagamento de salários e direito de imagens dos jogadores. Se vencer, o Goiás se aproxima novamente do G6, mas um novo revés ampliará a crise na agremiação e o distanciamento de uma possível classificação entre os seis melhores colocados.

SEQUÊNCIA DIFÍCIL

O Atlético Goianiense tem uma sequência complicada de jogos nas próximas rodadas, tendo pela frente o Avaí no estádio da Ressacada, em Florianópolis no próximo domingo, e logo em seguida segue para Caxias do Sul para enfrentar o Juventude-RS. O time catarinense vem de três vitórias consecutivas e o Juventude é o líder da série B. Contra o Avaí, o Dragão defende uma sequência invicta de 14 jogos. Não perde para o adversário catarinense desde 2014. Enquanto o Avaí não perde há três rodadas, o Juventude defende uma invencibilidade de quatro rodadas sem derrotas.

No lado de cima da tabela, o Vila Nova se prepara para enfrentar o Ceará, que faz uma série B muito ruim, mas luta para deixar a zona de rebaixamento. Mesmo com a fraca campanha do Ceará, o Vila precisa jogar com muita atenção, uma vez que o time cearense tem tradição, é dono de uma camisa de respeito no cenário do futebol brasileiro e pode a qualquer momento surpreender e se reabilitar na série B. No retrospecto, o Vila tem ligeira vantagem sobre o “Vozão”. Foram 13 vitórias do Vila contra 10 do Ceará, além de sete empates. As duas equipes se enfrentam no próximo domingo às 18:30 hs, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

CURTAS

* O goleiro Tadeu não esconde o orgulho e a alegria de completar 400 jogos com a camisa esmeraldina. Mas o ídolo da torcida não desvia o foco da partida contra São Bernardo. “Precisamos da vitória e da classificação no G6”, disse Tadeu.

* O atacante Pedrinho está recuperado de uma entorse no tornozelo e está liberado para figurar entre os convocados para a partida desta noite contra o São Bernardo. É mais uma opção para o ataque esmeraldino, o pior setor do time na série B.

* Alison Piu bateu o recorde mundial dos 400 m com barreiras na Suiça. O brasileiro venceu a prova com 45s80, superando o norueguês Karsten Warholm, dono do antigo recorde com 45s94.

* O fantasma do rebaixamento divide Santos e Vasco da Gama entre torneios eliminatórios e Brasileirão. Os dois clubes estão na parte debaixo da tabela da Série A e seguem vivos nas disputas de outros torneios.

* Promovido ao elenco principal do Santos, Robinho Jr. tem baixa minutagem entre os profissionais e vive a esperança de ser emprestado ao futebol europeu. O jovem tem o aval da diretoria santista para uma transferência internacional.

* A boa notícia para o torcedor atleticano é sobre Gustavo Coutinho, que não teve lesão detectada nos exames realizados e deve atuar normalmente na partida contra o Avaí, na Ressacada.

* Agência de fair play da CBF instaura procedimento para avaliar venda da SAF do Vasco. Desde o ano passado circulam informações sobre o interesse de Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, na compra de 90% da SAF do time carioca.

* No âmbito do processo, a Agência também proibiu que o Vasco mantenha relações com o Palmeiras, incluindo a negociação de atletas com a Crefisa, patrocinadora do clube paulista.