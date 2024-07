Com presença de Caiado, Avante declara apoio a Sandro Mabel

Com presença do governador Ronaldo Caiado (União Brasil), o partido Avante, presidido pelo vereador Thialu Guiotti, que até pouco tempo estava na base do prefeito Rogério Cruz (SD), declarou, na noite desta quinta-feira (4), apoio ao nome de Sandro Mabel (União Brasil), pré-candidato da base caiadista ao Paço Municipal, nas eleições em 2024.

Caiado, inclusive, fez um forte discurso em apoio a Mabel com críticas a administração de Rogério Cruz, sem que o nome do prefeito fosse citado. “A população de Goiânia não aguenta mais a falta de comando, de pulso, de capacidade de gestão para fazer o que precisa ser feito por essa cidade”, destacou.

Ele pontuou que ao escolher Sandro Mabel, agiu de forma responsável. “A escolha por Sandro representa minha responsabilidade de honrar o voto do povo que me elegeu no primeiro turno. O Avante também entendeu essa responsabilidade e abraçou a pré-candidatura de Mabel”, afirmou Caiado.

No encontro, Sandro Mabel ressaltou que andando pelas ruas da capital observa que o goianiense está decepcionado com a situação que o município se encontra. “Vamos dar fim a esse lixo nas ruas, trocar todas as lâmpadas por LED. Acabar com esse breu, investir com seriedade na saúde e na educação. Sou muito grato pelo Avante ter entrado nessa missão com a gente: de fazer em Goiânia uma administração eficiente como a que está sendo feita em Goiás”, disse.

Para o vice-governador Daniel Vilela (MDB), o apoio do Avante ao pré-canditado do União Brasil reforça que Sandro Mabel é o melhor nome para assumir a Prefeitura de Goiânia. “O partido entendeu o líder que Sandro é. Caminhar ao lado dele representa o reconhecimento por tudo que Sandro já fez por Goiânia e pelo nosso Estado”, afirmou.

Presidente do Avante em Goiás, o vereador Thialu Guiotti, destacou que a decisão de apoiar Mabel foi tomada em consenso com as lideranças que chegaram à conclusão de que que não há nenhuma pessoa tão preparada para ser prefeito de Goiânia como Sandro. “Foi uma escolha pensando no povo, porque queremos uma cidade cada vez melhor”, frisou.