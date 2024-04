Comida di Buteco tem opções de petiscos sem carne vermelha

A edição 2024 do Comida di Buteco está a todo vapor e, entre tantas opções de petiscos, pode ser complicado escolher algum para experimentar. Apesar de a carne vermelha ser o item principal da maioria dos pratos concorrentes deste ano, quem não consome esse alimento ainda pode escolher entre 18 estabelecimentos para visitar até o dia 5 maio, data final do concurso.

Para quem prefere pratos com frango, são oito opções, como o Petisco do Sertão, do Bar Frango Gaúcho, até a Moela Explosiva, da Jantinha do Bin Laden, que concorrem com o inusitado Pescoço de Peru, do Bar Cruzeiro. Os fãs de pescado também têm possibilidades de experimentar pratos do concurso, como a Tilápia Recheada, do Limas Bar, até um petisco diferente para os goianos, como Trio La Toka, do La Toka Espetaria, que tem casquinhas com os sabores de camarão, siri e tubarão.

Os vegetarianos também têm seu lugar no Comida di Buteco. O Dom Cirus preparou o petisco Bem Goiano, composto por paletas de queijo com pequi que são servidas acompanhadas de vinagrete de guariroba. São opções para todos os paladares, o que vale é experimentar.

Participantes com petiscos sem carne vermelha

Goiânia

Bar Cruzeiro

Endereço: Av. César Lattes, nº 656, Qd 91 A, Lt 24 a 27. Setor Novo Horizonte

Petisco: Pescoço de Peru (pescoço de peru com molho cremoso e temperado acompanhado de farofa de banana da terra)

Bar Frango Gaúcho

Endereço: Av. C-104, nº 1644, Qd 396, Lt 1. Jardim América

Petisco: Petisco Do Sertão (filé de coxa e sobrecoxa de frango preparado à milanesa, empanado em especiarias. Acompanha queijo coalho, polenta e molho de abacaxi e requeijão com pimenta)

Bar Marronzinho

Endereço: Rua Pinheiro Chagas, nº 244, Qd 209 B, Lt 2. Cidade Jardim

Petisco: Quibe de Peixe (quibe de peixe recheado com queijo)

Dom Cirus

Endereço: Rua 229, nº 128, Qd 41-A, Lt 14. Setor Coimbra

Petisco: Bem Goiano (paletas de queijo com pequi acompanhado de vinagrete de guariroba)

Est Comedoria

Endereço: Rua 230, nº 139, Qd 54, Lt 11, Sala Externa Fundos. Setor Leste Universitário

Petisco: Bolinho de Galinhada (bolinho de galinhada acompanhado de vinagrete de abacaxi com molho de pequi e crispy de couve)

Jantinha do Bin Laden

Endereço: Avenida C-233, nº 427, Qd 557, Lt 13. Jardim América

Petisco: Moela Explosiva (moela ao molho, batata rústica com queijo acompanhadas de molho de alho e torradas)

Jantinha do Teté

Endereço: Rua 214-A, nº 2985, Qd 176, Lt 1, Casa 2. Setor Bueno

Petisco: Coração do Teté (coração de frango com farofa de banana e cebola e molho especial)

La Toka Espetaria e Cozinha

Endereço: Rua C-235, nº 148, Qd 540, Lt 3, Casa 2. Jardim América

Petisco: Trio La Toka (trio de casquinhas com o sabor de camarão, siri e tubarão)

Limas Bar

Endereço: Rua Minas Gerais, Qd 50, Lt 15. Setor Urias Magalhães

Petisco: Tilápia Recheada (tilápia recheada com queijo e ervas)

Rancho 55

Endereço: Rua C-55, Qd 72, Lt 01. Setor Sudoeste

Petisco: Pirarucu à Manauara (filé de pirarucu serenado com ceviche de abacaxi)

Santa Expedita

Endereço: Avenida C-171, nº 56, Qd 601, Lt 8. Setor Nova Suíça

Petisco: Coxinha Supreme (coxa de frango, batata e queijo empanada na farinha panko. Servida com molho de alho)

Seu Zu

Endereço: Rua 126, nº 46, Qd F-28, Lt 6. Setor Sul

Petisco: Croqueta Caipira (croqueta de frango com creme de milho e molho de pequi)

TerraMar Bar

Endereço: Avenida Circular, nº 848, Qd 130-B, Lt 8. Parque Oeste Industrial

Petisco: Bolinho de Peixe (bolinho de peixe acompanhado de molho siciliano)

Território Árabe

Endereço: Avenida C-205, nº 212, Qd 32, Lt 15. Jardim América

Petisco: Tirinhas de Frango Empanadas (fatias de filé de frango temperadas e empanadas)

Aparecida de Goiânia

Boteco do Filhote

Endereço: Avenida Bela Vista, Qd 16, Lt 18. Parque Trindade

Petisco: Escondidinho Saint Peter (escondidinho de filé de tilápia ao molho branco, com queijo muçarela e crosta massaricada. Acompanha tortilha de pastel)

Boteco do Mala

Endereço: Avenida Niemeyer, Qd 162, Lt 32, salas 2 e 3. Jardim Buriti Sereno

Petisco: Bolinho Goiano Raiz (bolinho a base de purê de mandioca com frango desfiado, pequi, guariroba e queijo. Acompanha geleia de abacaxi, laranja e pimenta)

Caldos Ímola

Endereço: Rua São Jorge esq. com Graça Aranha, nº 29, Lt 15. Jardim Nova Era

Petisco: Disco de Tilápia (disco de filé de tilápia com toque suave de rúcula limão)

Toka do Véi

Endereço: Rua Ecocatu, Qd 34, Lt 1. Jardim Helvécia

Petisco: Isquinha do Véi com coco (filé de tilápia empanado com farinha de coco, servido com geleia de pimenta e lascas de coco)