Como chegaram os goianos na última rodada da Série B?

Goiás, Vila Nova e Atlético chegam ao final do primeiro turno em condições diferentes. Enquanto o Goiás lidera o campeonato com uma pontuação inédita na série B, o Vila luta para entrar no G4 e Atlético tenta se distanciar da zona de rebaixamento. A situação do Dragão é a mais delicada. O Clube vive uma crise prolongada, que vem desde a temporada do ano passado, quando foi rebaixado para a série B.

Não conquistou o sonhado tetracampeonato, foi eliminado na Copa do Brasil pelo Retrô, de Pernambuco, time da Série C e até o momento faz uma participação pífia na segunda divisão. Para piorar, o presidente Adson Batista decidiu fazer uma reformulação no elenco ainda no primeiro turno do campeonato. Já trocou técnico pela quinta vez, dispensou seus principais jogadores e contratou poucos atletas para substituir os que saíram. O último jogo do Dragão no primeiro turno será domingo contra o Volta Redonda no interior do Rio de Janeiro. O Atlético é pior dos goianos na competição nacional da série B.

Goiás, a caminho da Série A

O Goiás é o melhor time goiano na Série B. Lidera a competição com uma pontuação inédita em relação às suas participações anteriores na segunda divisão do futebol nacional. Iniciou a temporada muito mal com o técnico Jair Ventura. Perdeu o campeonato goiano mais uma vez e foi derrotado em casa na decisão da Copa Verde para o Paysandu. A Diretoria reconheceu o erro em trazer de volta Jair Ventura. Demitiu o treinador e contratou Vagner Mancini, que aos poucos foi encontrando a melhor formação titular para o Goiás. O time esmeraldino fará sua última partida no primeiro turno da Série B na próxima terça-feira contra o Remo no estádio da Serrinha. Se manter a performance do primeiro turno, o Goiás vai buscar não somente a volta para a Série A, mas a conquista do tricampeonato da competição.

O crescimento do Vila Nova

A campanha do Vila é de irregularidade. Já esteve na liderança da Série B, caiu de produção, perdeu o técnico Rafael Lacerda e contratou o conhecido da torcida Luisinho Lopes. O novo treinador chegou e foi derrotado duas vezes seguidas, mas com o tempo recuperou o time que voltou a vencer e hoje sonha com a possibilidade de integrar novamente o grupo dos quatro melhores que subirão para a Série A do Brasileirão. No período de oscilação, perdeu cinco vezes consecutivas, mas já está recuperado dessa sequência negativa. Nos últimos cinco jogos, ganhou três e empatou duas vezes. A última partida do Vila Nova no primeiro turno será contra a Chapecoense no domingo, jogo muito importante para as pretensões do Tigre.

MOSAICO

>>> O Guarani de Campinas pede a anulação da partida em que foi derrotado para o Anápolis por 2 a 0 no estádio Jonas Duarte. Alega que que o tricolor anapolino jogou com 12 jogadores durante alguns minutos do jogo.

>>> A equipe paulista afirma que o jogador João Celeri, que deveria ter sido substituído para a entrada de Igor Cássio, permaneceu em campo com o companheiro por três minutos antes de sair.

>>> O título é simbólico, mas o Goiás pode se tornar o primeiro time goiano a conquistar o primeiro turno da Série B, desde que a competição adotou o formato dos pontos corridos. Dependendo dos resultados, pode ser campeão sem entrar em campo.

>>> A organização do MotoGP anunciou o calendário da temporada de 2026 e confirmou a data do Grande Prêmio do Brasil, que será disputada em Goiânia no dia 22 de março.

>>> Neymar e o torcedor Alex Sander Silva usaram os meios de comunicação para se desculparem das agressões mútuas depois da partida em que o Santos foi derrotado em casa para o Internacional por 2 a 1.

>>> Neymar disse que foi chamado de mercenário e acusou o torcedor de ofender sua família. O craque classificou como injustas as acusações do torcedor e afirmou que deixaria o Santos caso a torcida entendesse que ele não está mais ajudando.

>>> “Queria pedir desculpas a todos os torcedores do Santos, me exaltei um pouco. O time do Santos está deixando a desejar. Eu cobrei do Neymar, usei palavras de baixo calão. Ele também me xingou, mas foi no calor do jogo. Estou arrependido, peço desculpas”.