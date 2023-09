Comunidade quilombola recebe curso preparatório de redação para o Enem

O Centro de Referência Dona Nair, no Quilombo Nossa Senhora Aparecida, na cidade Cromínia, recebe neste sábado (16), a aula inaugural do “Projeto de Afroletramento Lúdico-afetivo Quilombo Nossa Senhora Aparecida – Construindo Novas Narrativas Através da Nossa História”, com o curso preparatório de redação para o Enem.

A iniciativa é da vereadora Aava Santiago, por meio da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Vereadores. A aula inaugural começa às 14 horas.

O curso preparatório de redação para o Enem é mais uma ação do Núcleo de Trabalho de Afroletramento criado, em 2021, pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. De lá pra cá, além de uma audiência pública, foram realizados vários encontros com educadores, especialistas e com a comunidade para traçar estratégia direcionadas ao preparo de educadores e multiplicadores da cultura afro-brasileira, além de estudos de metodologias para viabilizar a abordagem da temática étnico-racial, seja no âmbito das escolas municipais de Goiânia, ou nas comunidades quilombolas do Estado.

“Todas as ações de afroletramento propostas pelo mandato, desde 2021, têm o propósito de disponibilizar para a rede de educação básica goianiense e também para outros grupos uma metodologia de produção e assimilação de conhecimento afrocentrada, a partir da leitura de autores e autoras negros e também em histórias que exaltem os saberes das negritudes. Para avançar no compromisso antirracista que deve pautar o parlamento, trouxe para articular essa estratégia Wilsara Sousa, pedagoga e quilombola e Poliana Queiroz, doutora em literatura”; comenta Aava Santiago, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara.

CROMÍNIA – O Quilombo Nossa Senhora Aparecida, em Cromínia, foi certificado como remanescente de quilombo pela Fundação Cultural Palmares. A comunidade conta com cerca de 150 famílias quilombolas, entre elas, a família de Wilsara Alves de Souza, coordenadora de projetos e articuladora da Comissão de Direitos Humanos, que tem feito elo entre a Comissão – suas pautas de afroletramento e enfrentamento ao racismo – e as comunidades que são herdeiras da cultura africana no Brasil, em especial, nas comunidades quilombolas de Goiás.

SERVIÇO:

*Curso Preparatório de Redação para o Enem

“Projeto de Afroletramento Lúdico-afetivo Quilombo Nossa Senhora Aparecida – Construindo Novas Narrativas Através da Nossa História”

Proposta e coordenação: Wilsara Alves de Souza

Consultoria, metodologia e ensino em linguagens e afroletramento: Dra. Poliana Queiroz Borges

Local: Centro de Referência Dona Nair, Quilombo Nossa Senhora Aparecida, Cromínia (GO)

Aula inaugural: 16/09, às 14h